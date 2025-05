Déclaration du Conseil national de l’USFP

• Appel à la communauté internationale pour qu’elle assume pleinement sa responsabilité morale et politique en mettant un terme immédiat au génocide contre le peuple palestinien

•Pour une réforme électorale fondée sur la transparence et la représentativité parlementaire

•Défendre sans relâche l’intégrité territoriale du Royaume et son droit indéniable pour la mise en œuvre du plan d’autonomie sous souveraineté nationale

•Transformer la motion de censure avortée en une mobilisation populaire contre le gouvernement de l’hégémonisme

A l’invitation du Bureau politique du parti, le Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a tenu une session ordinaire samedi 17 mai 2025, au siège central du parti à Rabat.Après avoir écouté l’allocution du président du Conseil national, Habib El Malki, ainsi que l’exposé politique du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar — tous deux suivis de débats riches, approfondis et hautement responsables — les membres du Conseil national, conscients des enjeux internationaux, régionaux et nationaux à tous les niveaux, et saluant les contenus denses des deux interventions, annoncent ce qui suit :Les militantes et militants de l’Union socialiste expriment leur vive préoccupation face à l’aggravation dramatique de la situation en Palestine, marquée par une guerre d’extermination qui continue de faucher les vies des enfants de la Cisjordanie, de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods. Le Conseil national déplore la complexification du contexte régional et les calculs des grandes puissances qui se font au détriment de l’initiative palestinienne et de la souveraineté de sa décision nationale, au service d’agendas contraires aux aspirations du peuple palestinien à établir son Etat indépendant.Le Conseil national en appelle aux institutions et instances internationales à assumer pleinement leur responsabilité morale et politique, pour imposer un arrêt immédiat de cette guerre génocidaire. Il réclame la libre entrée des aides humanitaires, médicales et alimentaires, ainsi que la création des conditions nécessaires à la reconstruction et à la cessation immédiate du projet criminel de déplacement forcé, dans la perspective de relancer un processus politique crédible.L’Union socialiste réaffirme son attachement indéfectible à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), seule représentante légitime du peuple palestinien, conformément aux choix nationaux palestiniens et aux décisions arabes et internationales. L’OLP demeure le foyer politique et militant suprême de l’unité et de la réconciliation palestiniennes, à la fois sur le terrain, dans la lutte, et dans les institutions. C’est là une condition sine qua non pour engager le combat de la libération et concrétiser l’objectif fondamental : l’établissement d’un Etat palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Al-Qods Est pour capitale.Le Conseil national s’est réuni dans le cadre des préparatifs pour la commémoration du 50e anniversaire de la glorieuse Marche Verte et de la libération de nos provinces du Sud. En rappelant la résilience historique du Maroc — Roi, peuple, Forces Armées Royales, Gendarmerie Royale, Forces auxiliaires, et tous les corps de sécurité et de défense nationale — face aux complots successifs visant à porter atteinte à notre intégrité territoriale et nationale, le Conseil :Salue avec une grande fierté l'efficacité de la diplomatie Royale, sage, clairvoyante, courageuse et sereine, qui a permis de consolider l’unité territoriale du Royaume. Cette diplomatie a permis au Maroc non seulement de gérer les contraintes, mais surtout de transformer les données sur le terrain, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Elle a consacré le statut du Maroc comme puissance régionale et acteur respecté dans le concert des nations.Loue la dynamique active de la diplomatie partisane de l’USFP, qui s’inscrit dans la droite ligne des appels de Sa Majesté le Roi. Cette mobilisation exprime la conviction constante de notre parti à défendre la première Cause nationale sur toutes les scènes, régionales, continentales et internationales.Réaffirme que l’USFP poursuivra, avec détermination, la bataille de la défense du droit historique et légitime du Maroc, jusqu’à la clôture définitive de ce dossier par la mise en œuvre de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.S’agissant de la situation politique intérieure, le Conseil national :Constate que, depuis les élections du 8 septembre 2021, la gestion du champ politique est marquée par une mainmise hégémonique sur les institutions élues à tous les niveaux — national, régional, provincial et local — et par une fermeture systématique de l’espace politique à toute forme de pluralisme réel.Dénonce le déséquilibre institutionnel, tant entre les différentes institutions qu’au sein de celles-ci. Il relève l’existence d’un hégémonisme absolu et l’imposition d’une logique de parti unique à trois têtes. Ce qui est contraire à l’esprit de la Constitution et aux valeurs du pluralisme politique pour lesquelles le peuple marocain et ses forces vives ont lutté et payé un lourd tribut.Considère que la réhabilitation de la concurrence démocratique, de l’efficacité institutionnelle et de la véritable expression populaire nécessite un sursaut institutionnel et comportemental, susceptible de réinjecter une vitalité nouvelle dans notre démocratie souffrante. C’est dans cet esprit que notre parti a proposé, par l’intermédiaire de son groupe parlementaire, une motion de censure contre le gouvernement — une initiative hélas avortée, mais qui aurait pu constituer une leçon précieuse de culture politique, de pédagogie constitutionnelle et de responsabilisation démocratique.En prévision des prochaines échéances démocratiques que connaîtra notre pays, et à la lumière d’une évaluation objective de la manière dont les scrutins précédents ont été supervisés et organisés, le Conseil national exprime sa profonde inquiétude face au silence persistant du gouvernement, qui n’a toujours pas donné suite aux appels répétés du parti en faveur de l’ouverture d’un dialogue national sérieux et responsable sur l’arsenal juridique et organisationnel encadrant les élections au Maroc.Dans ce contexte, le Conseil :Appelle instamment à la création des conditions nécessaires à la réassurance de l’opinion publique et des forces démocratiques, en vue de garantir l’intégrité, la transparence et la crédibilité des prochaines échéances électorales.Réaffirme avec force la revendication pressante du parti d’un retour à l’adoption de la Commission nationale et des commissions régionales des élections, comme mécanismes encadrant le processus électoral, avec pour critère fondamental d’adhésion la représentation parlementaire effective.Considérant qu’il incarne une expression authentique des espoirs et revendications du peuple marocain, et plus particulièrement de ses forces populaires, l’USFP dresse un constat alarmant: celui de l’échec manifeste du gouvernement actuel dans la mise en œuvre effective de la volonté Royale relative à la construction de l’État social.Le Conseil national constate, avec une vive préoccupation, l’impuissance flagrante de l’Exécutif face à la flambée persistante des prix, à l’aggravation du chômage, à la prolifération des formes de précarité, ainsi qu’à l’amplification des inégalités sociales et territoriales.Dans ce contexte, et alors que le parti prépare son Congrès national et les prochaines échéances démocratiques, il appelle l’ensemble de ses militantes et militants :D’une part, à une présence soutenue sur tous les fronts du combat institutionnel responsable ;D’autre part, à transformer la motion de censure avortée en une mobilisation populaire, contre le gouvernement de l’hégémonie.Dans le respect des lois encadrant la vie politique nationale, et fidèle à la régularité de sa propre dynamique organisationnelle, le Conseil national, saluant la mobilisation continue de la direction du parti ainsi que celle des différentes structures sectorielles et territoriales — notamment des groupes parlementaires socialistes dans les deux Chambres — exprime sa pleine adhésion à la décision de la direction du parti de convoquer le 12e Congrès national les 17, 18 et 19 octobre 2025.Il appelle toutes les militantes et tous les militants à faire de ce rendez-vous une étape historique à la hauteur de l’héritage de notre parti, alors que celui-ci se prépare à célébrer le cinquantenaire du Congrès extraordinaire de 1975, moment fondateur qui a vu la naissance de l’Union socialiste des forces populaires.Vive le Maroc.Vive l’Union socialiste des forces populaires.