Déclaration de Zagora : Médias de proximité et démocratie participative

Les expériences démocratiques participatives nécessitent un grand accompagnement de la part des médias de proximité, garant d'une efficience en matière de gouvernance. C'est l'une des recommandations du premier Forum des médias de proximité qui a eu lieu les 31 mars et 1er avril à Zagora, en présence de participants provenant de la HACA, de l'université Zohr, du CNDH et de l'Association Adala pour le procès équitable.

Le gouvernement, les collectivités et les établissements publics sont appelés, par conséquent, à mettre en place des programmes et des politiques publiques à même d'appuyer les investissements en matière de médias de proximité et de qualifier les ressources humaines au niveau de la formation. Ces institutions médiatiques à valeur ajoutée sont également priées de se constituer en espaces de débat, de dialogue et d'échange, afin d'aboutir à un produit de qualité.

Dans cette déclaration rendue publique à l'issue de ce forum, les participantes ont souligné la nécessité de mettre la lumière sur les rôles des partis politiques, des syndicats, de la société civile et des centres d’études, ainsi que les activités culturelles. L'objectif requis dans ce cadre est de garantir le principe de la diversité sociale, politique et idéologique.

Et pour éviter toute déviation de certains médias de proximité, il a été recommandé de respecter les principes de la déontologie professionnelle, en se limitant au rôle et à la mission du journaliste en toute transparence, intégrité et honnêteté. Une mission qui contribuera par ricochet à la sensibilisation, à la socialisation et à la conscientisation, dans un esprit de service public.

Et les participantes d'appeler le gouvernement, les collectivités locales, les institutions nationales et la société civile à soutenir le Forum des médias de proximité à Zagora, afin d'en faire un rendez-vous annuel à forte valeur ajoutée. L'objectif, souligne Younes Moujahid, présent lors de cette manifestation, est de se pencher sur les questions relatives aux médias de proximité et aux conditions sociales et professionnelles des journalistes dans les régions.