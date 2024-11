Décès de l'acteur égyptien Mustapha Fahmy

L'acteur égyptien Mustapha Fahmy a rendu l'âme à l’âge de 82 ans des suites d'une courte maladie, a annoncé mercredi le Syndicat égyptien des acteurs professionnels.



Né en août 1942, Mustapha Fahmy était destiné à briller. D'origine circassienne, il portait en lui un héritage culturel riche et une élégance naturelle qui allaient rapidement séduire le public. Son grand-père, Mohamed Pacha Fahmy, et son père, Mahmoud Pacha Fahmy, avaient tous deux occupé des postes clés au sein du Sénat égyptien.



C'est dans ce contexte privilégié que Mustapha Fahmy a développé une passion pour le cinéma. Diplômé de l'Institut supérieur du Cinéma du Caire, section photographie, il a débuté sa carrière derrière la caméra en tant qu'assistant sur le film "Amirat Hobi Ana" (Princesse de mon amour) en 1974. Mais c'est sur les planches qu'il allait véritablement s'épanouir. La même année, il fait ses premiers pas d'acteur dans "Ayna Aqli", révélant un talent prometteur.



L'année 1976 marque un tournant décisif dans sa carrière. En enchaînant les tournages de quatre films majeurs ("Qamar Al-Zaman", "Limane Tashroq Al-Shams", "Wajhan Li-Wajh" et "Nabda Minayin Al-Hikaya"), Mustapha Fahmi s'impose comme l'une des figures les plus en vue du cinéma égyptien. Son élégance et son talent de comédien séduisent le public et la critique.

Avec 50 ans de carrière, le célèbre acteur avait joué dans 155 œuvres au cinéma et à la télévision.



En 1986, il a obtenu le Prix du meilleur acteur au 10e Festival égyptien du cinéma, puis le prix du meilleur acteur arabe au Festival de Carthage en Tunisie. Parmi les dernières œuvres de Mostafa Fahmy figure le film "Les Gens de la Caverne", projeté dernièrement, en compagnie des acteurs Khaled El-Nabawy et Ghada Adel.