Décès de Cheikh Khalifa président des Emirats arabes unis

Le président des Emirats arabes unis Cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, qui avait accompagné ces deux dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décédé, ont annoncé vendredi les autorités.



Le gouvernement du pays du Golfe a décrété "un deuil officiel et les drapeaux mis en berne" pour une durée de 40 jours, a indiqué l'agence de presse officielle WAM. Le chef de l'Etat défunt s'était fait rare en public depuis un AVC en janvier 2014.



Né en janvier 1948, Cheikh Khalifa a succédé en 2004 à son père, Cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane, président et père-fondateur des Emirats arabes unis, riche Etat du Golfe regroupant sept émirats dont Dubaï et la capitale Abou Dhabi.



Mais depuis l'AVC de 2014, son célèbre demi-frère, Mohammed ben Zayed, prince héritier d'Abou Dhabi conduit les affaires du pays.



Après l'établissement en 1971 de la fédération, qui comprend Abou Dhabi et Dubaï, cheikh Khalifa a été désigné vice-Premier ministre du nouvel Etat. Il a présidé ensuite le Conseil supérieur du pétrole, organisme doté de larges pouvoirs dans le domaine énergétique.