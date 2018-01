Débat à Rabat sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômés

Des acteurs associatifs et des chercheurs étaient en conclave, samedi à Rabat, pour débattre de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Réunis à l'initiative de la Coalition marocaine des jeunes chercheurs et du Groupe Léonard de Vinci, les participants ont mis l'accent sur la problématique de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés qui suscite un débat ouvert exigeant l’implication et l’intérêt de toutes les parties prenantes (étudiants, système éducatif, entreprises et administrations) afin de proposer des alternatives pratiques pour faciliter l’intégration des diplômés dans le marché du travail.

Lors de ce débat national autour de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, les panélistes ont souligné que la finalité de cette conférence est de soulever les liens éventuels qui peuvent exister entre les connaissances acquises par les étudiants et les compétences professionnelles sollicitées par les recruteurs, faisant savoir que cet objectif sera atteint par le traitement et l’analyse des résultats obtenus par l’étude sur l’enseignement supérieur au Maroc.

De ce fait, l’employabilité des jeunes constitue une préoccupation majeure au Maroc et l’insertion professionnelle reste l’un des principaux défis à relever au niveau national, ont-ils ajouté, notant que le problème réside dans l’inadéquation de l’offre et la demande et le manque d’expérience et de compétences professionnelles des nouveaux diplômés.