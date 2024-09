Débat à Mohammedia sur la place de la femme dans l’espace public

Le centre Menassat pour les recherches et les études sociales a organisé samedi à Mohammedia un débat sur la place de la femme dans l’espace public.



Un débat qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête réalisée par ledit centre pendant une année sur le sujet "Femmes : espace public et libertés individuelles".



Dans une allocution, le président du centre Menassat, Aziz Mechouat, a noté que le thème de ce débat s’inscrit dans le droit fil des études menées sur la place de la femme dans l’espace public, ajoutant que c’est une occasion d’échanger les vues sur les conclusions de cette enquête de terrain.



Pour sa part, la sociologue Soumia Naâmane Guessous a passé en revue l’histoire de la femme marocaine, notant que sa présence dans l’espace public était principalement motivée pour des raisons d’ordre économique et d’exode rurale, plaidant pour une réelle implication de la femme.



Khadija Sabil, Rédactrice en chef du magazine "Femmes du Maroc", a souligné, de son côté, que ce débat cherche à mettre le doigt sur la condition de la femme, insistant sur la nécessité de préserver les droits des femmes dans l’espace public et de les prémunir contre toutes les violations.