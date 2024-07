Deadpool fait une entrée fracassante chez Disney

"Tout est permis avec Deadpool": toujours aussi irrévérencieux et plus violent que jamais, pourtant chez Disney, le plus dégénéré des super-héros reprend du service avec pour mission de relancer une franchise Marvel en perte de vitesse.



Troisième volet d'une saga lancée en 2016 par la Fox, rachetée depuis par Disney qui détient Marvel Studios, "Deadpool & Wolverine" sort en salle mercredi, porté par un Ryan Reynolds toujours aussi déjanté.



Si les fans craignaient de voir leur antihéros préféré aseptisé par la firme aux grandes oreilles, habituée aux productions plus lisses, il n'en est rien.

Entre ses combats particulièrement sanglants, ses plaisanteries plus que graveleuses et sa tendance à s'adresser au public, "le mercenaire à la grande bouche" fait une entrée fracassante au sein de l'univers Marvel.



À tel point que "Deadpool & Wolverine" a été "classé R" aux États-Unis: les moins de 17 ans devront être accompagnés pour le voir. Une première pour un film de super-héros Disney.

"Tout est permis avec Deadpool", a assuré la productrice exécutive Wendy Jacobson en conférence de presse, en citant Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios.

"Nous avons eu une liberté incroyable", a confirmé le réalisateur et coscénariste Shawn Levy.



"La cocaïne, c'est la seule chose que Disney nous a formellement interdite", souligne par ailleurs ironiquement le personnage de Deadpool dans le film.

S'il doit se passer de drogue, le super-héros peut en revanche compter sur le soutien du taciturne Wolverine, toujours incarné par Hugh Jackman, qui reprend pour l'occasion son mythique costume jaune.



Les deux hommes que tout oppose s'allient pour sauver le monde, pour le plus grand plaisir des fans qui attendaient depuis longtemps ce duo vu dans les +comics+.

Avant ça, il a fallu faire revenir d'entre les morts le personnage emblématique des X-Men, dont la fin avait été actée dans "Logan" de James Mangold en 2017.

Un miracle permis par le multivers, au coeur des intrigues des derniers Marvel.



Hugh Jackman jurait pourtant que Wolverine, c'était terminé. "J'étais sincère quand j'ai dit que j'en avais fini. Je l'ai annoncé avant même le tournage de +Logan+. Et, environ trois jours après, j'ai vu le premier +Deadpool+. Au bout d'un quart d'heure, je me suis dit: +Oups, j'aurais peut-être dû regarder ça en premier+", s'est remémoré l'Australien en conférence de presse.



L'idée mûrit dans sa tête pendant quelques années, jusqu'à l'été 2022 où il appelle son ami Ryan Reynolds pour lui dire qu'il veut faire partie du troisième épisode sur lequel ce dernier travaille avec Disney.



Un coup de fil qui va tout changer, d'autant que Reynolds plaide depuis des années pour la réunion des deux héros.

"Dès que Hugh a appelé, et que nous avons envisagé ce duo, cela a donné à ce troisième Deadpool sa raison d'être", a expliqué Shawn Levy.

"Le comment s'est mis en place assez rapidement. Nous nous sommes beaucoup amusés", a poursuivi Ryan Reynolds, qui a également coproduit et co-écrit le film.



Face à ce duo de choc, Emma Corrin ("The Crown") interprète la super-vilaine Cassandra Nova, dotée de super-pouvoirs de télékinésie et de télépathie comme son frère, le Professeur Xavier, autre héros des X-Men.



De nombreuses +guests-stars+, avec des rôles plus ou moins importants, complètent le casting, ce qui devrait ravir les fans de Marvel, qui semblent toutefois de moins en moins nombreux.

Les derniers films produits, "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" et "Les Marvels", ont en effet été des échecs au box-office.

Deadpool s'en amuse d'ailleurs dans les premières minutes du long-métrage. Mais, comme le dit Kevin Feige, "se faire ridiculiser par Deadpool est un honneur".