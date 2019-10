Dar Al-Amane organise le 1er Salon des ventes privées de l'immobilier à Casablanca

Dar Al-Amane, la banque participative de Société générale Maroc, a organisé samedi à Casablanca le premier Salon des ventes privées de l'immobilier destiné aux particuliers, professionnels et aux entreprises. Qualifiant ce salon d'inédit et d'innovant, la directrice de Dar Al-Amane, Hounaida Boukhari, a indiqué que c’est "la première fois qu'une banque participative organise un événement dédié aux ventes privées de l'immobilier". Ce salon, qui regroupe plus de 22 promoteurs immobiliers de renommée nationale, s'assigne pour objectif d'offrir aux clients la possibilité de devenir propriétaires de leur logement principal ou secondaire avec des rabais très intéressants allant jusqu'à 20%, a-t-elle fait savoir. Selon Mme Boukhari, cette action peut être inscrite dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), dans la mesure où elle encourage les Marocains à devenir propriétaires à des prix intéressants, ajoutant que la banque met à la disposition des clients une offre bancaire de financement "avec des taux de marge de la Mourabaha immobilière introuvable sur le marché actuel", rapporte la MAP. De son côté, la responsable produits de Dar Al-Amane, Wafa Loumrhari, a fait savoir qu'il s'agit du premier salon organisé par la banque participative Dar AlAmane, ajoutant que les financements immobiliers proposés par la banque sont basés principalement sur les contrats Mourabaha qui est validée par le Conseil supérieur des oulémas. Il s'agit d'un produit proposé à toutes les catégories de clientèle, à savoir les particuliers et les professionnels afin de répondre à leurs besoins et attentes, a-t-elle précisé. Pour sa part, le directeur général délégué du groupe immobilier Mfadel, Tarik Mfadel, s'est dit ravi de participer à ce salon organisé par Dar Al-Amane, notant que le but de cet événement est de se rapprocher davantage des clients "qui préfèrent passer par les banques participatives". "Nous sommes en train de signer une convention entre le groupe et Dar-Al Amane en vue de faciliter l'accès au logement aux clients" qui s'orientent vers ces banques, a-t-il ajouté. Dar Al-Amane propose le financement Mourabaha avec cinq avantages clés, à savoir la conformité, la clarté, le confort, la solidarité et la flexibilité. Il est à rappeler que la Mourabaha est un contrat de vente par lequel la banque vend à son client un bien en sa propriété à son coût d'acquisition, augmenté d'une marge bénéficiaire convenue d'avance. La fenêtre participative de la Société Générale Maroc, Dar AlAmane, obéit aux textes régissant l'activité bancaire participative au Maroc. Dès septembre 2017, elle démarre ses activités en offrant aux particuliers, professionnels et entreprises une gamme innovante de produits et services conformes aux principes de la Charia.