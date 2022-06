Dans le cadre des préparatifs de son 9ème Congrès: Colloque national sur la Chabiba ittihadia et le pari de la numérisation

Dans le cadre des préparatifs de son 9ème Congrès, la Chabiba ittihadia (la commission des médias et de l’action associative issue de la Commission préparatoire du Congrès) organise ce samedi 25 juin au siège central de l’USFP un colloque national sur la Jeunesse ittihadie et le pari de la numérisation. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la dynamique dans laquelle s'est engagée la Chabiba du parti de la Rose, en préparation de son 9ème Congrès national qui se tiendra fin septembre prochain. «Ce sujet a été choisi en raison de sa pertinence et de son importance, car la numérisation est devenue l'un des outils et mécanismes importants et essentiels pour le développement de la communication politique dans le monde d'aujourd'hui», lit-on dans la plateforme de ce colloque. Et d’ajouter : « Et étant donné que la Chabiba ittihadia est une organisation politique et un secteur du parti qui a travaillé et continue de travailler avec et pour la jeunesse, la numérisation de son outil organisationnel est devenue plus que jamais une nécessité, car la Chabiba ittihadia est aujourd'hui appelée à suivre les changements rapides que connaît l'espace de la jeunesse et à s'engager consciemment dans les milieux de la jeunesse via la numérisation de ses structures organisationnelles, ses méthodes et ses modes de travail, tout en les adaptant aux évolutions rapides imposées par la révolution technologique». Prendront part à ce colloque, qui sera diffusé en direct sur la page Facebook officielle du parti, un groupe de chercheurs et de spécialistes pour débattre de divers sujets liés au domaine de la numérisation et de la communication, en l’occurrence Mohamed Dafri dont l’exposé sera focalisé sur la question de l’efficacité dans la communication numérique, Abdelkébir Rgagna qui traitera le sujet de l'expérience cinématographique de l'écran aux réseaux sociaux, Mohamed Lagrouss qui débattra la question du champ médiatique du phénomène des médias traditionnels à celui du média social, et Mohamed Rami qui analysera le phénomène des médias numériques et le pari de rayonnement de l’action de la Chabiba. Il y a lieu de souligner que la Chabiba ittihadia compte organiser un certain nombre de colloques avec la participation de plusieurs spécialistes pour débattre de sujets et questions liés à la jeunesse marocaine.