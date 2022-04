Dans l'invitation adressée par le Groupe socialiste à son homologue espagnol

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les Royaumes du Maroc et d'Espagne afin de consolider la sécurité, la paix, la stabilité et le développement global dans la région méditerranéenne. Il a également exprimé sa grande satisfaction quant à la position courageuse et sage du gouvernement espagnol, et la ferme volonté du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) d’entamer une nouvelle étape dans les relations stratégiques entre les deux pays amis. Compte tenu des relations historiques entre l’USFP et le PSOE, le Groupe socialiste à la Chambre des représentants attend d’accueillir le Groupe parlementaire du PSOE pour débattre des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties, et d’aborder les développements importants réalisés par le Royaume du Maroc dans les domaines politique, économique et social au cours des deux dernières décennies, en particulier les changements positifs dans les provinces marocaines du Sud.

Il convient de souligner que l'invitation adressée par Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, à Héctor Gómez Hernández, président du Groupe socialiste au Congrès des députés, intervient après la nouvelle position annoncée par Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, dans la lettre qu'il a adressée à S.M le Roi Mohammed VI, dans laquelle il considère "l’initiative d'autonomie proposée par le Maroc en 2007 comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour régler le différend" du Sahara marocain.