Dakhla à l'heure du Festival régional du Prix Mohamed El Jem pour le théâtre des jeunes

La quatrième édition du Festival régional du Prix Mohamed El Jem pour le théâtre des jeunes, s’est ouverte vendredi à Dakhla, en présence d'un parterre de personnalités du monde de l'art et de la culture.



Cette manifestation artistique est organisée par l’association "Amis du Théâtre Mohamed El-Jem" -Section régionale-, en partenariat avec la Direction régionale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de Dakhla-Oued Eddahab -Département de la Jeunesse-.



S'exprimant à cette occasion, M. El-Jem s'est félicité de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, notant que ce Festival vise à créer une dynamique culturelle et artistique au niveau des Maisons de jeunes.



Il a, dans ce sens, noté que le passage de l'expérience du théâtre scolaire au théâtre des jeunes a favorisé l'émergence d'une génération passionnée par le théâtre.



Pour sa part, le président de l’association des “Amis du Théâtre Mohamed El-Jem” -Section régionale de Dakhla-Oued Eddahab, Said Attour, a souligné que le Festival qui est devenu un rendez-vous artistique et culturel annuel, constitue une occasion idoine pour mettre en avant la créativité des jeunes et révéler leurs talents.



Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs hommages ont été rendus à de nombreuses personnalités ayant contribué à travers leurs initiatives distinguées à la promotion de la culture et des arts, notamment dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Au programme de cette manifestation culturelle de trois jours, figuraient une série d’activités dont des représentations théâtrales, une table ronde sur le rôle des jeunes dans la promotion de la culture hassanie, des ateliers axés sur l’éclairage théâtral, l'improvisation théâtrale et les arts dramatiques, outre un Masterclass qui sera animé par l'artiste Ali Masdour.