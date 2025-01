Dakhla : Rencontre sur la lutte contre la violence en milieu scolaire  

La lutte contre la violence en milieu scolaire a été au centre d'une rencontre organisée, vendredi à Dakhla, dans le cadre de la semaine nationale de la santé scolaire.



Initiée par l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, cette rencontre a pour objectif de mettre l’accent sur les phénomènes de violence, d’harcèlement en milieu scolaire et de cyberharcèlement, et de discuter du bilan d’action de l’AREF et des différents secteurs concernés en la matiére, en vue d’éliminer ces comportements négatifs ayant un impact sur la santé mentale, physique, émotionnelle et sociale des élèves.



Dans le cadre de la semaine nationale de santé scolaire, près de 5.108 personnes, dont des élèves, des cadres pédagogiques et des parents et tuteurs d'éléves, ont