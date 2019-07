DJ Marshmello, le génie masqué !

Lumières, nuage de fumigènes, paillettes, feux et couleurs. Le spectacle du DJ Marshmello a tenu toutes ses promesses et conquis, en fin de semaine, le public venu nombreux à la scène OLM Souissi. En cette soirée festive, le cœur de la capitale a battu un peu plus fort. Rabat, c'est la ville de la culture et des arts, mais Rabat n'est pas que cela: c'est aussi et surtout la ville de la fête, de la danse et des musiques du monde. Dès son entrée sur scène, le génie des platines donne le ton : la musique d'abord! Le DJ fait une entrée fracassante sous une houle de cris hystériques et d'applaudissements. Sa tête est entièrement recouverte d'un casque blanc en forme de "marshmallow", les yeux et la bouche remplacés par des dessins noirs et joyeux. Et que le spectacle commence ! Le DJ masqué fait plonger les festivaliers dans un monde de rêve tout en musique et en danse. Chaque titre chanté était un tableau à lui seul et chaque tableau avait son propre univers et ses propres couleurs. C'est avec des hits "chill" et légers que le maître des platines s'est lancé, augmentant au fur et à mesure le rythme et créant une ambiance explosive qui a fait bouger même les êtres plus atones. Le public ayant investi la scène OLM Souissi des heures avant le spectacle, était impatient de rencontrer son idole. Certains portaient des masques pareils à celui de la star. Les festivaliers, jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés, le temps d'une soirée, plongés dans un univers sonore, bruyant mais rythmé. En extase et en sueur, les fans de Marshmello se sont lâchés, dansant aux tempos festifs et aux répertoires étourdissants du DJ émérite. En retour, le génie des platines a donné sans concession. En commençant par ses titres les plus célèbres notamment "Silence", "Together" et "Earthquake" et enchaînant avec des hits réalisés en collaboration avec des artistes internationaux, à savoir "Wolves", "Friends",..avant de finir avec "Happier", son hit le plus célèbre. Marshmello n'a pas omis le titre "Bayen Habeit", fait en collaboration avec Amr Diab et qui a été fortement apprécié du public. Le DJ masqué a invité les festivaliers à chanter en chœur et à interagir avec lui. Avant de quitter la scène, Marshmello a remercié l'audience et a immortalisé son passage à Rabat par un selfie avec le public. Le DJ au masque joyeux, attirant des fans de tout âge, a réussi le pari : renouveler le public de l’électro! Agé de 27 ans, Marshmello est considéré comme l’un des DJ les plus influents de sa génération. Il a participé à plusieurs événements internationaux. Masque juvénile et paroles bienveillantes, tubes planétaires et viraux, Le génie des platines a réussi à asseoir sa propre griffe. Joignant humour et ambiance bon enfant, il se fait une place sur la scène internationale avec pour devise : "Pour vivre connus, vivons cachés !" A l'instar des éditions précédentes, le Festival Mawazine-Rythmes du monde propose une programmation riche qui réunit les plus grandes vedettes internationales et arabes de la musique et qui défend les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect.