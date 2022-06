Crédit Agricole du Maroc: Hausse du RNPG de 7,4% au premier trimestre

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Crédit Agricole du Maroc (CAM) s'est élevé à 140 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre de 2022, en croissance de 7,4% par rapport à la même période une année auparavant.



Le résultat net consolidé s'est établi, à cette date, à 133 MDH, en progression de 8% par rapport au T1-2021, indique le groupe dans un communiqué financier, ajoutant que le résultat net social a augmenté de 7,4% à 110 MDH.



À fin mars dernier, le CAM a renforcé sa couverture des risques en portant les provisions à 6,1 milliards de dirhams (MMDH), soit un taux de couverture des créances en souffrance de 72%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, la banque a constitué des provisions pour risques généraux de 1,5 MMDH au niveau des comptes sociaux, dont plus de la moitié est dédiée à la couverture des risques liés au secteur agricole et à l'agro-industrie, notamment la sécheresse.



S'agissant du produit net bancaire (PNB) du groupe, il a progressé de 2,3% à 961 MDH, porté notamment par l'augmentation des marges d’intérêts et sur commissions. En ressortant à 914 MDH, le PNB Social a affiché une hausse de 4%.



Pour ce qui est des crédits distribués, leur encours s'est amélioré de 12% à 103 MMDH. "Le groupe réaffirme sa mobilisation pour le financement de l’économie dans un contexte national et mondial particulièrement tendus. Aussi, fidèle à son engagement, la banque accorde une attention de tout premier ordre à l'adaptation de sa gamme de nouveaux produits aux besoins spécifiques de sa clientèle privilégiée (ruraux, agriculteurs et agro-industriels), notamment dans le cadre du programme exceptionnel de soutien du monde rural et de lutte contre les effets de la sécheresse", a affirmé le CAM.



A fin mars 2022, le groupe a affiché une hausse de l'ordre de 8% de l'épargne mobilisée, soit un encours de 100 MDH. Cette performance relève essentiellement de l'évolution des ressources à vue à 46 MMDH (+12%).