Création de quatre guichets d'accompagnement pour les inscriptions sur la plateforme de la CNSS

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) vient d'annoncer la création de quatre guichets d’accompagnement pour l'inscription sur la plateforme de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) et ce, au siège à Casablanca et aux annexes à Mohammedia, El Jadida et Settat. Lors d'une rencontre d'information et de sensibilisation sur la couverture sociale des professionnels, tenue récemment, le président de la CCIS-CS Hassane Berkani a indiqué que la création de ces guichets, en partenariat avec les représentants de la CNSS, s'inscrit dans les actions de communication permanente et d'accompagnement de la Chambre, dans le cadre du grand chantier Royal de la généralisation de la protection sociale à tous les professionnels, rapporte la MAP. Il a, en outre, mis le point sur l’utilité de garantir une couverture sociale à tous les commerçants et professionnels. Pour sa part, le directeur régional de la CNSS, Said Hafid Eddine, a présenté un exposé détaillé sur la couverture sociale des professionnels, les modalités de sa mise en oeuvre et la procédure à suivre pour en bénéficier. Il a également évoqué le cadre légal et organisationnel inspiré des hautes orientations royales, les modalités d’enregistrement, de gestion des dossiers de remboursement des dépenses de soins et de santé, ainsi que les autres remboursements assurés dans le cadre de cette couverture. Cette rencontre, qui a été animée par des représentants de la CNSS à Casablanca, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication et de sensibilisation des ressortissants de la chambre sur les sujets d’ordre économique et social qui peuvent les intéresser. Elle a également constitué une occasion pour rapprocher les ressortissants de la Chambre des prestations de la CNSS en particulier dans le domaine de la couverture sociale, et pour l'assistance de poser les questions et de soulever les points d’interrogation sur les aspects à éclaircir de la part des intervenants.