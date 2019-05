Création à Toronto de la Chambre de commerce maroco-canadienne

La Chambre de commerce maroco-canadienne (MCCC TO) vient d'être créée sous la forme d'une organisation canadienne à but non lucratif basée à Toronto, la plus grande métropole du pays nord-américain.

Les politiques d’ouverture du Maroc sur le plan économique, commercial et fiscal, ainsi que la volonté du Canada de diversifier ses partenaires économiques font que le moment est propice au resserrement des liens économiques, commerciaux et culturels entre les deux pays, indique-t-on auprès des initiateurs.

Dans ce contexte, rapporte la MAP, l’objectif principal de la «Morocco-Canada Chamber of Commerce, Toronto Ontario» est de promouvoir et faciliter le développement du commerce entre les entreprises canadiennes et marocaines, principalement dans la province de l’Ontario. Il s’agit de fournir des services aux entreprises canadiennes qui souhaitent découvrir le marché marocain, mais aussi aux entreprises marocaines désireuses de pénétrer le marché canadien, tout en œuvrant à la promotion des valeurs du Royaume dans les contextes professionnels, culturels et sociaux, ajoutent les fondateurs de la Chambre.

Dans la gamme des services offerts par MCCC TO figurent des programmes de développement des capacités, des événements de réseautage, de jumelage d'entreprises ainsi que le soutien en matière de marketing entre autres.

La Chambre propose aussi d’accompagner ses membres et tous les bénéficiaires de ses services en ce qui concerne l’étude de marché, l’évaluation des projets, l’accès à des informations et analyses novatrices ainsi que les missions commerciales au Maroc et au Canada. Fondée à l'initiative des entrepreneuses Khamissa Khamsi, Malika Mounir et Narjis Lazrak, la MCCC TO compte parmi ses membres des avocats, des femmes et hommes d’affaires, des experts comptables et différents autres acteurs issus de divers horizons.

A cette occasion, les membres de la Chambre de commerce maroco-canadienne ont tenu une rencontre avec une délégation de la plateforme MeM (Marocains entrepreneurs du monde) relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à Toronto. A l’issue de cette rencontre animée par des hommes d'affaires marocains, il a été convenu de confier à la Chambre le rôle d’"ambassadeur" au niveau de Toronto pour animer la plateforme de la CGEM dédiée aux Marocains du monde et contribuer au renforcement des relations économiques bilatérales.