Covid-19 49 nouveaux cas, plus de 6,74 millions de personnes ont reçu trois doses du vaccin

Un total de 49 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 63 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui fait état d'aucun nouveau décès.



Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.891.254, celui des personnes ayant reçu deux doses s'élève à 23.383.906, alors que 6.748.963 personnes ont eu trois injections du vaccin. Le nombre des personnes qui ont reçu la quatrième dose est de 38.846.



Le nouveau bilan d'infections porte à 1.264.286 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc le 02 mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 1.247.539, soit un taux de guérison de 98,7%. Les nouveaux cas d'infection ont été recensés dans les régions de Casablanca-Settat (23), Rabat-Salé-Kénitra (08), l'Oriental (06), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (05), Marrakech-Safi (04), Fès-Meknès (02) et Souss-Massa (01).



Le nombre total des décès est toujours de 16.271 (létalité 1,3%), avec zéro cas enregistré lors des dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 476 alors que les cas sévères ou critiques ont atteint un cas lors des dernières 24 heures, portant leur total à 17. Quant au taux d'occupation des lits de réanimation, il se situe à 0,3%.