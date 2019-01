Coupe du Roi : Le Real retrouvé, l'Atlético freiné

Grâce au prodige brésilien Vinicius, passeur et splendide buteur, le Real Madrid a retrouvé des couleurs mercredi contre Leganés (3-0) en 8es de finale aller de Coupe du Roi, tandis que l'Atlético a trébuché à Gérone (1-1) malgré un but d'Antoine Griezmann.

Voilà de quoi soulager le stade Santiago-Bernabeu: Sergio Ramos, auteur sur penalty (44e) de son centième but chez les professionnels, Lucas Vazquez (68e) et Vinicius d'une volée somptueuse (77e) ont évacué les doutes du moment et offert au Real une belle revanche sur Leganés. Le club de la banlieue sud de Madrid avait éliminé son grand voisin l'an dernier en quarts de cette même compétition (1-0, 1-2).

Après un début d'année poussif, l'équipe de Santiago Solari devrait aborder avec une confiance retrouvée le match retour mercredi prochain. C'est rageant pour Leganés qui a eu deux énormes occasions en première période par le biais du Danois Martin Braithwaite (26e, 36e), sans concrétiser.

Cette fois, pas de polémique au Bernabeu: l'arbitre a sifflé un penalty logique pour une charge dans le dos d'Alvaro Odriozola, trois jours après une action litigieuse non signalée lors de la défaite contre la Real Sociedad en Liga (2-0). Et Lucas Vazquez, exclu ce week-end, s'est racheté en marquant le second but sur une offrande de Vinicius (18 ans), qui a ensuite confirmé son immense talent d'une reprise de volée limpide.

Il n'est pas rassurant pour le Real que son salut dépende d'un gamin à peine majeur. Mais Solari, qui a essuyé ses premières critiques depuis sa nomination fin octobre, peut retrouver le sourire malgré une infirmerie toujours bien garnie. Et le technicien argentin en a même profité pour faire débuter sous son nouveau maillot le renfort Brahim Diaz, transféré dimanche en provenance de Manchester City.

Pour l'Atlético, en revanche, tout reste à faire. Dans le petit stade de Montilivi, en Catalogne, Griezmann a débloqué le score d'un coup de canon qui a été dévié sur la transversale par le gardien Gorka Iraizoz, puis a rebondi sur le portier avant d'entrer (9e).

Gérone a néanmoins égalisé sur une demi-volée d'Anthony Lozano (34e), qui a aussi trouvé la transversale (39e). Et le modeste club catalan aurait mérité de prendre l'avantage en seconde période si l'attaquant ivoirien Seydou Doumbia n'avait pas écrasé sa frappe seul face au but (58e).

Le billet pour les quarts se jouera donc mercredi prochain au stade Metropolitano, où les "Colchoneros" auront l'avantage de ce petit but inscrit à l'extérieur.

Mais ils n'auront peut-être pas l'ascendant en termes de fraîcheur: si Gérone a fait tourner mercredi, l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone avait aligné quasiment tous ses titulaires, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Diego Godin, Koke, Saul...

"Grizi", désigné mercredi joueur du mois de décembre en Liga, a d'ailleurs cédé sa place à l'heure de jeu après avoir été décisif pour son quatrième match officiel consécutif avec l'"Atleti".

Quant à Lemar, il reste en difficulté et n'a pas vraiment pesé mercredi, à l'image de sa frappe dévissée (22e) ou de sa voltige dans la surface qui ne lui a pas permis d'obtenir un penalty (87e). Il faudra être beaucoup plus décisif au match retour!