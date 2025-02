Coupe du Roi : Le Real Madrid vient à bout de Leganés et rejoint l'Atlético en demies

Tenu en échec jusqu'à la 93ème minute sur la pelouse de son voisin Leganés, le Real Madrid s'est qualifié dans la douleur mercredi pour les demi-finales de la Coupe du Roi (3-2) grâce à un but sur le gong du jeune Gonzalo Garcia.



Sans ses stars Kylian Mbappé et Jude Bellingham, le géant espagnol, qui menait deux buts à zéro dès la 25e minute après les réalisations de Luka Modric (18e) et d'Endrick (25e), s'est fait reprendre par les locaux, portés par un doublé de Juan Cruz (39e s.p., 59e).

Le jeune Gonzalo Garcia, attaquant prometteur du centre de formation âgé de 20 ans, a arraché la qualification de la tête au bout du temps additionnel (90e+3), signant son premier but en professionnel.



Le Real rejoint ainsi son rival, l'Atlético, premier qualifié pour le dernier carré mardi (5-0 contre Getafe), son prochain adversaire samedi dans un choc au sommet de la Liga.