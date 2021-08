Coupe de la Ligue anglaise: Arsenal se refait un moral

Mal engagé en championnat, Arsenal n'a fait qu'une bouchée de West Bromwich Albion (6-0), fraîchement relégué de Premier League et co-leader du Championship (D2), mercredi, pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise.



Pour sa première titularisation de la saison après avoir été testé positif au Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang s'est offert un triplé (1-0 à la 17e, 2-0 à la 45e, 5-0 à la 62e).

Nicolas Pépé a enfoncé le clou avant la pause (3-0, 45e+1), avant que Bukayo Saka n'ôte le dernier semblant de suspense en tout début de seconde période (4-0, 50e) et qu'Alexandre Lacazette, lui aussi remis du coronavirus, n'y aille de sa réalisation (6-0, 69e).



Ce large succès, même face à un adversaire largement remanié, offre à l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, un peu de répit entre les deux défaites inaugurales en championnat et une visite à Manchester City, samedi, pour la 3e journée.

Le carton de la soirée revient toutefois à un autre club de l'élite, Southampton, qui a atomisé le club gallois de Newport County (8-0), pensionnaire de D4.



Le dernier match de la soirée, entre Newcastle et Burnley, a été beaucoup moins vivant (0-0) et s'est achevé aux tirs au but en faveur des Claret and Blue (4-3).

Les 16e de finale, qui verront l'entrée en lice des sept équipes qualifiées pour des Coupes d'Europe, se disputeront autour du 20 septembre.



Le tirage au sort effectué après les matches a donné quelques duels entre clibs de l'élite.

L'affiche de ce prochain tour sera la rencontre entre Manchester United et West Ham, alors que Chelsea accueillera Aston Villa. Liverpool ira à Norwich et Tottenham à Wolverhampton.

Le quadruple tenant du titre, Manchester City, a été bien plus verni puisqu'il accueillera le modeste club de Wycombe (D3).