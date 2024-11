Coupe de la Ligue. City et Chelsea au tapis

Manchester City a été sorti mercredi par Tottenham (2-1) dès les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, tout comme Chelsea, finaliste de la dernière édition, tombé à Newcastle (2-0).

Manchester United, en panne de résultat en championnat, a retrouvé un peu d'allant en étrillant Leicester 5-2.

Principale affiche des quarts de finale, Tottenham accueillera Manchester United dans la semaine du 16 décembre.



Déjà prématurément éliminé lors de la précédente édition au stade des 16e de finale, Manchester City, actuel leader de Premier League, n'a guère fait mieux cette année en s'inclinant dans l'antre des Spurs.



Le club du nord de Londres a rapidement pris les rênes grâce à Timo Werner (5e) puis Pape Matar Sarr (25e) avant que les Citizens ne réduisent la marque par Matheus Nunes juste avant la pause (45+4).



Englué en championnat (14e), Manchester United jouait son premier match depuis le limogeage de son entraîneur néerlandais Erik ten Hag.

Pour la première de l'ancien attaquant Ruud van Nistelrooy sur le banc pour assurer l'intérim de son compatriote, les Red Devis n'ont pas fait de détail face à Leicester (5-2).



Deux doublés de Casemiro et Bruno Fernandes ont contribué au large succès sur les Foxes.

Le tenant du titre Liverpool s'est fait peur à Brighton (3-2). Les Reds ont dû attendre la deuxième période pour débloquer leur compteur avec notamment un doublé de Cody Gakpo (46e et 63e).



Chelsea, finaliste malheureux de l'édition 2023-24 face à Liverpool, s'est incliné sur la pelouse de Newcastle (2-0). Les Blues, 5e du championnat, ont été punis par les Magpies, encaissant deux buts en trois minutes par Alexander Izak et le Français Axel Disasi contre son camp.

Arsenal, le 3e de Premier League, n'a laissé aucune chance à l'équipe de deuxième division de Preston (3-0).



Crystal Palace est allé s'imposer à Aston Villa (2-1), une performance pour l'équipe londonienne 17e au classement face au club de Birmingham, actuel 4e.

Mardi, Southampton et Brentford avaient obtenu leur billet aux dépens de deux pensionnaires de Championship (2e division), Stoke et Sheffield Wednesday.

Outre Tottenham-Manchester United, les quarts de finale opposeront Arsenal à Crystal Palace, Newcastle à Brentford et Southampton à Liverpool.