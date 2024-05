Coupe de France. Mbappé, un dernier match avec le PSG et puis s'en va

Avant son départ cet été, Kylian Mbappé va jouer son dernier match avec le Paris SG samedi en finale de Coupe de France contre Lyon (21h00), avec l'impératif d'offrir un autre visage après des semaines de performances moyennes et de tensions avec le club.



Le joueur est bel et bien présent dans le groupe annoncé par le PSG vendredi, malgré deux absences très remarquées pour les deux derniers matches d'une Ligue 1 remportée de longue date, contre Nice et Metz. Elles avaient nourri les spéculations mais se sont révélées être une permission accordée par l'entraîneur Luis Enrique à plusieurs joueurs.



En profitant d'une journée ensoleillée à Cannes dimanche dernier, escapade immortalisée sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé aura tenté de laisser derrière lui le brouillard des polémiques et la grisaille de l'élimination en Ligue des champions en demi-finale face à Dortmund début mai.



Son but pour son dernier match au Parc des Princes contre Toulouse, le 12 mai, a été gâché par la défaite (3-1), qui a aussi teinté d'amertume la remise du trophée de champion de France.

Samedi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), son objectif est de marquer ses derniers buts et, cette fois, d'avoir le dernier mot.



Il aura eu le dernier mot sur le plan contractuel avec son club, qu'il quittera cet été pour le Real Madrid. Un long bras de fer l'a opposé au PSG et les tensions se sont accumulées avec le président Nasser Al-Khelaïfi.



Selon Le Parisien, deux jours après l'annonce officielle de son départ via une vidéo, une violente dispute avec le Qatarien a éclaté dans le vestiaire à l'occasion du match contre Toulouse, notamment pour des histoires de gros sous.



Reste à connaître la date de l'annonce de son arrivée au Real Madrid. C'est la "Maison blanche" qui décide et, selon la presse madrilène, hors de question de parler de Mbappé avant la finale de la Ligue des champions contre Dortmund, le 1er juin. Kylian Mbappé devra pour sa part rejoindre l'équipe de France pour l'Euro avant le 3 juin, ce qui laisse une fenêtre relativement étroite.



Le démesuré dossier Mbappé a parasité la seconde moitié de la saison parisienne. Luis Enrique s'est employé à faire respecter l'institution et sa propre autorité en plaçant la superstar sur le banc dès le début ou en cours de match, des décisions inédites en sept saisons.



Et l'émotion dans tout ça? Le meilleur buteur de l'histoire du club, détenteur d'innombrables records, l'a dit lui-même aux supporters dans sa vidéo: "Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant sept ans".



Ses adieux au public ont en grande partie eu lieu le 12 mai lorsque les ultras ont déployé un tifo à son effigie. Les sifflets qui ont aussi émergé d'une partie des tribunes montraient l'héritage controversé laissé par la star.



Alors que Mbappé multiplie les opérations promotionnelles pour sa fondation avant de quitter Paris, une petite partie de la trace qu'il laissera se jouera samedi, sur le terrain. "J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée", a-t-il lancé.