Coupe d'Espagne: Le Real éliminé par une équipe de D3

Une semaine après l'élimination 2-1 en demi-finale de la Supercoupe, Zinédine Zidane et le Real Madrid ont été sortis de la Coupe d'Espagne par une équipe de D3,Alcoyano, 2-1 après prolongation mercredi, et plongent dans la crise à trois semaines des 8e de finale de C1. Eder Militao a ouvert le score de la tête sur un centre parfait de Marcelo juste avant la pause (45e), maisles Merengues ont été poussés au-delà du temps réglementaire par l'égalisation surprise de José Solbes en fin de match (80e), puis ont fini par être battus au bout de la prolongation sur un but de Juan Casanova (115e) pour Alcoyano. "Je suis l'entraîneur, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Je vais l'assumer, comme toujours. (...) C'est comme ça, on est dehors", a regretté Zidane en conférence de presse d'après-match. "Ce n'est pas une honte,rien de ça. On va continuer à travailler pour se sortir de là, on l'a déjà fait et on le refera. Ça fait mal, parce qu'on n'aime pas perdre, mais on ne va pas devenir fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la Ligue des champions. J'assume la responsabilité de cette défaite, et adviendra ce qu'il adviendra ces prochains jours", a-t-il soupiré.