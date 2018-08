Coup dur pour Macron : Hulot jette l’éponge

Faute d’obtenir des avancées suffisantes en matière d’environnement, le populaire ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé sa démission mardi, un coup dur pour le président Macron dont il était une recrue majeure.

“Je prends la décision de quitter le gouvernement”, a déclaré Nicolas Hulot, lors d’une interview en direct sur France Inter, après avoir confié qu’il se sentait “tout seul à la manoeuvre” sur les enjeux environnementaux au sein de l’Exécutif.

“Je vais prendre la décision la plus difficile de ma vie, je ne veux plus me mentir, je ne veux pas donner l’illusion que ma présence au gouvernement signifie qu’on est à la hauteur sur ces enjeux-là”, a ajouté l’ex-animateur de l’émission Ushuaïa.

“Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d’autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent... la réponse, elle est non”, a-t-il considéré, la gorge nouée.

Il s’agit d’un coup dur pour le président Emmanuel Macron qui avait réussi à convaincre le populaire M. Hulot d’entrer au gouvernement en mai 2017. Cette démission intervient avant une rentrée qui s’annonce difficile pour le chef de l’Etat, en baisse dans les sondages et secoué cet été par l’affaire Benalla, du nom de son ancien collaborateur accusé de violences lors d’une manifestation.

Nicolas Hulot, 62 ans, a précisé qu’il n’avait prévenu ni Emmanuel Macron ni le Premier ministre Edouard Philippe.

“Je sais que ce n’est pas très protocolaire”, a-t-il admis, confiant sa crainte qu’ils cherchent “une fois encore” à le “dissuader” de démissionner.

“Le Premier ministre, le président de la République ont été pendant ces 14 mois à mon égard d’une affection, d’une loyauté et d’une fidélité à toute épreuve”, a confié M. Hulot, mais malgré cela, le gouvernement n’a pas su donner la priorité aux enjeux environnementaux, a-t-il plaidé.

Invité au même moment sur le plateau de RMC, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a “regretté ce départ” et rendu “hommage au travail accompli” par Nicolas Hulot.

Mais il a aussi déploré un manque de “courtoisie” du désormais ex-ministre envers M. Macron. “Est-ce qu’on fait la révolution environnementale en une année ? La réponse est non. Je préfère les petits pas au surplace”, a ajouté Benjamin Griveaux.

Courtisé de longue date par le pouvoir politique, M. Hulot a été une des recrues majeures du président Emmanuel Macron lors de la formation de son gouvernement, alimentant de nombreux espoirs.

Mais si l’ancien militant a enregistré des victoires comme l’abandon de la construction d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes dans l’ouest du pays, il a aussi connu des déceptions et a été contraint de faire des compromis.

Il avait notamment dû endosser le report de l’objectif consistant à ramener la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% en 2025, ou l’entrée en vigueur provisoire de l’accord de libre-échange UE-Canada (Ceta). Et lundi, veille de l’annonce de sa démission, l’Elysée avait annoncé que le prix du permis de chasse serait diminué par deux.

L’opposition a immédiatement réagi à la démission de M. Hulot pour tirer à boulets rouges sur Emmanuel Macron.

Le chef de la droite française et président du parti Les Républicains (LR) Laurent Wauquiez a ainsi déclaré qu’il pouvait “comprendre” que Nicolas Hulot “se sente trahi” par Emmanuel Macron, “comme pas mal de Français”.

Pour le chef de file de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, ce départ constitue “un vote de censure contre Macron”.

Chez les écologistes d’EELV, Yannick Jadot a estimé que “le départ de Nicolas Hulot était “la conséquence de l’absence de politique écologique de ce gouvernement”.

“Nicolas Hulot essayait de convaincre mais n’était pas entendu, il refuse de servir de caution et il a raison”, a-t-il dit.