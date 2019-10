Coup d’envoi du Salon régional du livre et de l’édition à Fès

La 10ème édition du Salon régional du livre et de l'édition s’est ouverte, lundi soir à Fès, sous le thème ‘’la lecture : un plaisir et un voyage’’.

Initiée par la direction régionale du département de la culture de Fès-Meknès, cette manifestation culturelle tend à encourager la lecture publique, à mettre la lumière sur les nouvelles publications et à appuyer les écrivains et les créateurs, à travers des rencontres ouvertes.

Organisé en partenariat avec la wilaya de Fès-Meknès, ce salon, qui se poursuivra jusqu’au samedi, connaît la participation d'une quarantaine d'exposants représentant notamment les maisons d'édition et de distribution, les librairies nationales et régionales, ainsi que des institutions gouvernementales et universitaires.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du département de la culture, Rachid Bouzidi, a souligné que cette édition se caractérise par son organisation dans plusieurs espaces, dont les villes de Fès, Meknès et Ouatat Lhaj, ajoutant qu’elle s’étale sur plusieurs journées, dont celles du patrimoine et de la mémoire, de l’industrie de la culture, de l’économie du savoir, des métiers du livre et de l’enfance, outre la journée de l’écriture et du théâtre. Mettant l’accent sur le menu riche et diversifié de ce rendez-vous culturel, il a souligné que ce salon est ouvert sur les divers aspects de l’écriture, de la pensée et de la créativité. M. Bouzidi a aussi rappelé que ce salon qui est à sa 10ème édition vise à promouvoir la lecture et rapprocher le livre des citoyens et des jeunes en particulier.

Le Salon régional du livre et de l'édition comprend notamment des cérémonies de signature de publications, des conférences thématiques, des soirées poétiques et des ateliers artistiques, ainsi qu’une rencontre sur l’écriture, la pensée et la créativité, animée par une pléiade d’intellectuels et de chercheurs.

Outre des ateliers de formation destinés aux jeunes et axés sur la lecture, le conte et les arts plastiques, d’autres activités parallèles seront tenues au complexe culturel Anassi à Meknès et Ouatat Lhaj, en marge du Salon.

Cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports visant, entre autres, l'encouragement de la lecture et la mise en avant du rôle des maisons des éditions, ainsi que la création d’un espace de communication entre les créateurs et les lecteurs.