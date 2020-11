Coup d’ envoi du Salon du Maroc des arts plastiques à Fès

La 8ème édition du “Salon du Maroc des arts plastiques” s’est ouverte, samedi à la galerie Mohamed El Kacimi à Fès, sous le thème “Appartenance”. Initiée par l’association ‘’le caméléon des arts plastiques’’ en partenariat avec la direction régionale de la culture, cette manifestation connait la programmation d’une panoplie d’activités théoriques et pratiques. Ce salon auquel prennent part 22 artistes, issus de la ville de Fès, donne à voir une cinquantaine de toiles, toutes captivantes les unes que les autres. Ces tableaux sont inspirées du patrimoine culturel marocain. Il vise la diffusion de la culture de l’art plastique, la contribution à l’enrichissement du mouvement artistique marocain et la création d’un nouvel espace de créativité pour les artistes marocains et étrangers, outre le développement et l’enracinement de la pratique et de la création artistique chez les participants. Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association ‘’le caméléon des arts plastiques’’, Hicham Maidi a indiqué que le salon du Maroc des arts se tient cette année dans des circonstances difficiles marquées par la propagation de la pandémie de la Covid-19, s’attardant sur la teneur de la thématique du salon qui met l’accent sur l’appartenance de l’ensemble des Marocains à la Mère Patrie. La programmation de cette édition porte sur des ateliers théoriques et pratiques pour mettre en évidence la beauté de l’art plastique. Cette édition, qui coïncide avec la célébration de l’anniversaire de la Marche verte et de la fête de l’indépendance, connait la participation à distance de nombreux artistes de France, Tunisie, Libye et de la Jordanie. La précédente édition du “Salon du Maroc des arts plastiques” a été organisée sous le thème ‘’l’unité dans la diversité’’.