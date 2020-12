Coup d’ envoi du Festival international du film du Caire avec la participation du Maroc

Le coup d’envoi de la 42è édition du Festival international du film du Caire a été donné, mercredi dans la capitale égyptienne, avec un protocole sanitaire strict pour prévenir la Covid-19. L’ouverture de cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu’au 10 décembre, a été marquée par un vibrant hommage rendu à l’écrivain et scénariste égyptien Wahid Hamed, qui s’est vu décerné le prix “Pyramide d’or”, en reconnaissance à son dévouement au cinéma et à ses oeuvres cinématographiques immortelles.



Lors de cette cérémonie, la star égyptienne Mona Zaki a également été honorée en recevant le prestigieux prix “Faten Hamama”, prix décerné par le festival pour récompenser la créativité cinématographique. Le célèbre scénariste britannique Christopher Hampton a été également honoré. Par la suite, la direction du festival a présenté le jury de la compétition internationale de cet évènement. Dirigé par le réalisateur et scénariste russe Alexander Nikolayevich Sokurov, le jury comprend le réalisateur et écrivain brésilien, Karim Inouz, le réalisateur allemand d’origine afghane, Burhan Qurbani, le producteur égyptien Gaby Khoury, l’actrice égyptienne Lebleba, l’actrice mexicaine Naian Gonzalez Norvind ainsi que la réalisatrice palestinienne Najwa Najjar.



La cérémonie d’ouverture a été également ponctuée par la première projection dans le monde arabe et en Afrique du long métrage “ The Father”, réalisé par l’écrivain français Florian Zeller avec en co-vedette Antony Hopkins et Olivia Colman. Le Maroc sera représenté aux activités du festival à travers deux films dans le cadre de la compétition “Horizons du cinéma arabe”, à savoir “L’automne des pommiers” de Mohamed Mouftakir et “la Mélodie de la morphine” de Hicham Amal.



Le Royaume sera également présent dans le jury du “Cairo Film Forum”, représenté par la productrice marocaine, Lamia Chraïbi. Outre la productrice marocaine, ce jury sera composé également du réalisateur et écrivain égyptien, Abu Bakr Shawky, et de la productrice et comédienne jordanienne, Saba Mubarak. La compétition internationale du Festival du Caire (15 films) est marquée par la projection de trois films en première mondiale, à savoir le film chinois “Moyerdoga”, réalisé par Sau Jinling, le Bulgare “German Language Lessons” de Pavel G. Vesnakov et l’Égyptien “couvre-feu” de Amir Ramsès.