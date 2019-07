Coup d'envoi du 9ème Festival international “Eté des Oudayas”

Le coup d'envoi de la 9ème édition du Festival international des arts et de la culture "Eté des Oudayas", organisé du 27 au 30 juillet, a été donné samedi soir sur le site historique de la Kasbah des Oudayas, dans le cadre des célébrations de la glorieuse Fête du Trône.

Cette manifestation artistique organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, en collaboration avec le Comité national de la musique (membre du CIM/partenaire officiel de l’UNESCO), s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à préserver le patrimoine culturel marocain riche et varié.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur des arts au département de la culture, Mohamed Benyacoub, a souligné que ce festival, qui connaît la participation d'une pléiade d'artistes de renommée internationale, constitue une occasion annuelle pour rendre hommage à des figures artistiques nationales emblématiques et contribuer à l'animation culturelle estivale de la ville de Rabat qui aspire à se distinguer dans tous les domaines.

Cette manifestation est organisée également dans le cadre de la célébration de la glorieuse Fête du Trône qui constitue un patrimoine vivant de la Oumma et une source de fierté et de renouvellement de l'attachement indéfectible entre le peuple marocain et le glorieux trône Alaouite.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par une interprétation réalisée par les "Filles Amanna" et du compositeur et chanteur Abdelati Amanna, avant de céder la scène à Abdelali El Ghaoui qui a mené le public des Oudayas dans un voyage musical aux rythmes marocains par excellence. A cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs personnalités issues du monde de l'art et de la musique en reconnaissance de leur contribution à l'essor de la scène artistique et culturelle marocaine, dont Mustapha Mechiche Alami, Abdesslam Khalloufi, ainsi que le compositeur Abdelati Amanna qui a reçu le trophée du festival.

Au 2ème jour du festival, le public aura le plaisir d’apprécier la musique et le chant hassanis avec l’artiste Batoul Merouani qui recevra le trophée Al Farabi. Son concert sera suivi par celui des chants amazighs avec l’artiste Hadda Ouakki que le festival va honorer avec la Fibule d’or. Au 3ème jour, se produira le virtuose du qanoun Fourat Kaddouri, invité d’honneur de cette édition, dont la soirée sera honorée par la présence de la chanteuse Samira Kadiri.

A la clôture, le public aura rendez-vous avec l’artiste Saida Fikri, dont la longue carrière sera récompensée par le Prix Mégri de la World Music. Ensuite, ce serait au tour de l’artiste Sami Ray d'enchanter le public de la Kasbah des Oudayas.