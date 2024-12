Coup d'envoi du 18ème Festival du film transsaharien de Zagora

La 18ème édition du Festival du film transsaharien de Zagora s’est ouverte lundi soir, en présence de nombreuses figures nationales et internationales du 7ème art, de cinéphiles et d’autres personnalités du monde de l'art et de la culture.



Organisé par l'Association du film transsaharien de Zagora, cet événement culturel qui compte parmi ses objectifs la promotion culturelle, sociale, économique et touristique de la région, a été conçu dans la perspective de corroborer les efforts des différentes parties afin d'assurer plus de rayonnement à la région et de véhiculer les valeurs de tolérance, d'ouverture et de diversité.



Il s'agit également d'encourager la production cinématographique dans la région de la vallée de Drâa et de promouvoir le créneau "ciné-tourisme" en sus d'encourager les échanges entre les cinéastes marocains, africains, arabes et internationaux.



Intervenant à l'ouverture de cette édition, le président du festival, Khalid Chahid, a indiqué que cette édition se veut un acte culturel qui transcende les différences et les frontières pour transmettre des valeurs universelles de coexistence et de tolérance, notant que la vallée de Drâa a de tout temps été un carrefour de cultures par excellence.



Depuis son lancement en 2003, le festival œuvre à assurer tous les ingrédients du succès et du professionnalisme, a-t-il poursuivi, ajoutant que la culture constitue un levier de développement local à travers la promotion du patrimoine naturel, culturel et architectural que recèle la région.



Il a de même émis le vœu de voir Zagora devenir une destination privilégiée des cadors du cinéma national et mondial, à la faveur des atouts naturels et culturels et des potentialités humaines dont regorge la région.



Pour sa part, El Madani Chikhi, président du Conseil provincial de Zagora, a relevé que le champ cinématographique marocain a franchi d'importants pas ces dernières années en termes notamment de production, du nombre de festivals programmés et de l'ampleur des influences culturelles, mettant en avant l'intérêt porté de plus en plus par les cinéastes locaux sur la mise en valeur de l'identité marocaine sous ses différentes facettes.



Il a, par ailleurs, mis en relief la contribution marquante des jeunes et des femmes dans le traitement de plusieurs thématiques sociales sous différents prismes et leur recours réussi à la digitalisation, aux nouvelles technologies et aux effets spéciaux pour apporter innovation et davantage de qualité aux productions cinématographiques.



"La force du cinéma et sa capacité à stimuler les changements nous invitent à œuvrer davantage pour renforcer la conscience culturelle, promouvoir les changements sociaux favorables, et consolider la culture des droits de l'Homme", a-t-il estimé.



D'autres intervenants ont souligné l'importance de cette grande manifestation cinématographique qui compte désormais parmi les rendez-vous incontournables du cinéma national dans le rayonnement culturel, économique et touristique de Zagora en particulier et de la région de la vallée de Drâa en général.



Cette 18ème édition a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de Russie au Maroc, Vladimir Viktorovich Baibakov, de l'ambassadrice du Kazakhstan au Maroc, Saulekul Saylaukyzy, de représentants des autorités locales, d'élus et des personnalités de divers horizons.



Elle met à l'honneur le cinéma russe avec la participation de cinéastes russes et la projection de plusieurs œuvres cinématographiques afin de rapprocher le public du 7ème art russe.

Plusieurs pays sont représentés dans les quatre compétitions officielles programmées pour cette édition : «Long-métrage», «Court-métrage», «Film documentaire» et «Meilleur scénario».



Les organisateurs ont concocté pour cette édition dont le jury est présidé par le réalisateur indien Anup Singh, une programmation riche et variée. Outre les compétitions officielles, au menu figurent également des tables rondes traitant des sujets liés au cinéma transsaharien, des ateliers thématiques, la projection de films hors compétition et plusieurs autres activités.