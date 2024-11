Coup d’envoi de la 15ème édition du Festival international du théâtre

La 15ème édition du Festival international du théâtre s'est ouverte, mercredi soir au théâtre Mohammed VI à Oujda, en présence de personnalités du monde de la culture et de l'art.

Cette édition, organisée par l'Association Comedrama théâtre et culture, en partenariat avec la Direction régionale de la Culture de l’Oriental, connaît la participation de troupes théâtrales du Maroc et de l’étranger.



Les pièces qui seront présentées à cette occasion sont "Pour un monde meilleur" de Françoise Olivier (France), "J'ai découvert Sepka" de Neringa daniene (Lituanie), "Flash back" de Abdelmajid Chakir et une interprétation de la troupe "Abaad" de Casablanca, ainsi que "Chansons sans musique » de Philippe Laurent, qui sera jouée par la troupe "La comédie de Tanger".



La cérémonie d’ouverture, qui a été ponctuée par des performances musicales et artistiques, a été rehaussée par l'hommage rendu respectivement au metteur en scène Mustapha Ramdani de l'association Comedrama théâtre et culture, et à Mustpha belaid, spécialiste de l’éclairage scénique.



Dans une déclaration à la MAP, M. Ramdani, professeur universitaire et auteur de plusieurs pièces et de critiques théâtrales, s’est dit fier de cet hommage qui est, selon lui, une reconnaissance à ses actions en faveur de la promotion du théâtre et du rayonnement de la scène culturelle dans la région de l’Oriental en particulier, mais aussi une responsabilité pour poursuivre les efforts dans ce domaine.



Concernant cette 15ème édition, il a déploré "le manque de soutien et de moyens financiers" ayant obligé les organisateurs à limiter la participation à quelques troupes théâtrales.



De son côté, le directeur du festival, Mohamed Benjeddi, a indiqué que cet événement constitue une occasion pour présenter au public un programme riche et varié comprenant de nouvelles expériences théâtrales.



Il a précisé, dans ce sens, que le public sera au rendez-vous jeudi avec la pièce théâtrale "Pour un monde meilleur" qui présente l’histoire d’un jeune homme qui décide de partir à l’aventure à la rencontre de personnes désireuses de changer le monde. Il découvrira au cours de son voyage des personnalités hors du commun.



Cette création met en lumière le talent de personnes en situation de handicap aux côtés de personnes valides, a-t-il fait savoir, notant que le programme de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 3 novembre, prévoit aussi un spectacle pour enfants, un atelier de formation technique et une conférence-débat sur le théâtre en Lituanie.



Pour les organisateurs, ce festival se veut non seulement un moment de divertissement et de plaisir, mais aussi une occasion importante de rencontres, d'échange et de partage des connaissances entre dramaturges marocains et étrangers.



A travers cette manifestation théâtrale, ils comptent contribuer à l’animation de la scène culturelle et artistique, et ce dans la foulée du marketing territorial d'Oujda, une ville qui a, à son actif, d'anciennes traditions dans les arts de la scène.