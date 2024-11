Conversation au FIFM avec Monica Belluci autour de son dernier film

Patrimoine



La candidature du "henné" pour la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité sera examinée en décembre, annonce l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Le Comité de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel examinera cette candidature portée par seize pays arabes dont le Maroc sous le titre "Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales", lors de sa 19e session ordinaire qui se tiendra du 2 au 7 décembre prochain à Asunción (Paraguay), précise l’ordre du jour de la session.

"Lors du Moussem de Tan-Tan au Maroc qui s’est tenu en juin 2019, plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leur souhait d’inscrire l’élément du henné sur la Liste représentative de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", lit-on sur le dossier de candidature des pays concernés.

Et d’ajouter que l’idée a été bien accueillie par les pays participant aux activités du festival, "puisque l’élément est largement pratiqué par divers groupes de genre, d’âge et d’origine ethnique différents".

Au total, le Comité de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel examinera, au titre de sa session de décembre, les candidatures de 63 éléments portées par 90 Etats pour inscription sur les Listes de la Convention.

Parmi ces candidatures, 58 concernent la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette liste qui "reconnaît et promeut la diversité des pratiques culturelles et savoir-faire portés par les communautés", compte à ce jour 611 éléments pratiqués dans 140 Etats.



Prix



La Fondation du village culturel "Katara" a annoncé, lundi, l'ouverture des candidatures pour la 11ème édition du Prix Katara du roman arabe 2025.

Les œuvres seront reçues jusqu'au 31 janvier via le site web du prix, conformément aux conditions spécifiées pour chaque catégorie, a indiqué la fondation dans un communiqué.

Le Prix Katara du roman arabe comprend six catégories, à savoir les "romans publiés", les "romans non-publiés", les "romans jeunesse", les "essais d'histoire non-publiés", les "critiques littéraires" et le "roman qatari".

Deux listes de nominations des meilleures œuvres seront publiées, la première en juin 2025 avec 18 œuvres sélectionnées dans les six catégories et la seconde en août 2025 avec neuf œuvres, relève la même source.

Le montant total des récompenses pour l’ensemble des catégories s'élève à 375.000 dollars.