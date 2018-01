Conventions de partenariat de projets de développement à Figuig

Quatre conventions de partenariat ont été signées, récemment à Figuig, pour la réalisation de projets de développement dans différents secteurs au niveau de la province avec un investissement de plus de 84 millions de dirhams.

Ces conventions, signées par le Conseil de la région de l'Oriental avec des partenaires, portent sur la mise à niveau des infrastructures et des équipements de base dans les communes de la province, et le renouvellement et l’extension du réseau d’assainissement dans certains quartiers de la commune de Talsint.

Elles visent aussi le relogement des habitants du quartier de l’ancienne mine dans la commune de Béni Oukil, et ce en raison de dangers d’effondrement, et le financement et l’exécution de projets d’auto-emploi, indique le Conseil régional dans un communiqué.

Et de préciser que la convention relative au financement de projets de mise à niveau des infrastructures et équipements de base, paraphée par le président du Conseil régional, le gouverneur de la province de Figuig, le président du Conseil provincial et le directeur général de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), a pour objectif la qualification des infrastructures et équipements de base dans les communes bénéficiaires à travers l’alimentation en eau potable et en électricité et la réhabilitation et l’extension du réseau d’assainissement.

Elle ambitionne aussi l’amélioration des conditions d’accès des habitants aux services et équipements de base, la lutte contre l’exode rural, et l’amélioration des indicateurs d’approvisionnement en eau et électricité et d’assainissement dans les différentes communes cibles.

Ces projets de développement, dont la durée de réalisation s’étend sur deux ans (2018-2019), vont nécessiter un investissement de 12 millions de dirhams.