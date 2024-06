Convention de partenariat entre l'Université Sultan Moulay Slimane et la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie

Le président de l’Université Sultan Moulay Slimane, Mustapha Aboumaarouf, et le président de la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), André Azoulay, ont procédé, le 07 juin 2024 au siège du conseil de la région Casablanca-Settat, à la signature d’une convention-cadre de partenariat

.

Ce partenariat stratégique vise à renforcer les liens entre les deux institutions en mettant en place des initiatives conjointes dans les domaines de la recherche scientifique, du progrès technologique et de l’innovation. Elle s’inscrit dans le cadre du déploiement des orientations stratégiques du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (Pacte ESRI 2030).



Cette convention, entre l’USMS et la Fondation et ses établissements SupTECH, illustre une volonté partagée de promouvoir la recherche et le progrès technologique au Maroc en alignement avec les priorités nationales. Elle a également pour objectif de former un capital humain compétent et résilient, à même de satisfaire les exigences du marché de l’emploi .