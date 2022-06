Conseil national de l’OSFI

L’Organisation socialiste des femmes ittihadies (OSFI) a tenu dimanche 12 juin 2022 une réunion de sonConseil national consacrée aux préparatifs du 8ème Congrès national dont notamment la date et le lieu de son organisation, la formation d’une commission préparatoire…



Lors de l’ouverture de cette réunion présidée par Manal Tekkal, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a appelé à la réforme du Code de la famille pour qu’ilsoit en harmonie avec les mutations sociétales, ainsi que la réforme du Code pénal.



Et vu l’importance de la teneur de cette allocution, ainsi que celle destravaux duConseil national de l’OSFI, nous y reviendrons en de plus amples détails dans nos prochaines éditions.