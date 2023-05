Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera les travaux du quatrième Congrès provincial de l’USFP d’Inzegane-Aït Melloul, prévus les 5 et 6 mai courant au complexe culturel Mohamed Boujenah Dchira Al Jihadiya.



Ce Congrès sera placé sous le thème : Nous venons, nous sommes capables et nous nous engageons : Pour une justice spatiale et un développement provincial».