Le Congrès national du secteur de l’enseignement ittihadi, placé sous le thème «Lutte en continu pour défendre l’école publique et les valeurs de la société» et dont la séance d’ouverture a été présidée vendredi par le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, se poursuivra ce week-end selon le programme suivant :



Samedi

9h00 : Petit-déjeuner

10h00 : Travaux des ateliers



1er atelier : Quelle réforme nous voulons pour l’école marocaine ?

Jamal Sebbani, secrétaire général du SNESup et membre du Bureau politique

Abdelkrim Meddoun, professeur universitaire et ancien secrétaire général du SNESup

2ème atelier : Lecture dans le nouveau statut



Mohamed Nouiga, vice-secrétaire général de la FDT et membre du Conseil national du parti

Saïd Bellout, expert dans les questions de l’éducation et de l’enseignement et membre du Conseil national du parti.



13h00 : Déjeuner

14h30 : Structuration du secteur.