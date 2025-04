Condamnations arabes de la visite d'un ministre israélien sur l'esplanade des Mosquées

Depuis la formation du gouvernement de Benjamin Netanyahu fin 2022, Itamar Ben Gvir s'est rendu au moins à huit reprises sur ce site disputé de la Vieille Ville de Jérusalem, provoquant à chaque fois un tollé international

Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, s'est rendu mercredi sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est occupée, provoquant l'indignation de plusieurs capitales arabes, du Hamas et de la Turquie.C'est la première visite de M. Ben Gvir depuis son retour, le 19 mars, dans le gouvernement de Benjamin Netanyahu qu'il avait quitté le 19 janvier pour protester contre un accord de trêve à Gaza conclu avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.Depuis la formation du gouvernement de Benjamin Netanyahu fin 2022, Itamar Ben Gvir s'est rendu au moins à huit reprises sur ce site disputé de la Vieille Ville de Jérusalem, provoquant à chaque fois un tollé international.Le rabbinat interdit à ce titre aux fidèles de se rendre sur l'esplanade de peur de profaner les lieux, mais M. Ben Gvir aime à venir y affirmer ce qu'il présente comme la souveraineté d'Israël sur l'endroit, au coeur même du conflit israélo-palestinien et objet de tensions récurrentes.Interrogé sur les raisons de cette visite et le choix de la date, un porte-parole de Ben Gvir a déclaré: "il y est allé car le lieu a ouvert [pour les non musulmans, NDLR] après 13 jours" où l'accès était réservé aux musulmans pour la fin du mois de jeûne du ramadan et la fête du Fitr.Le Hamas, contre lequel Israël est en guerre à Gaza depuis bientôt 18 mois, a dénoncé une "dangereuse escalade" et qualifié la visite de "provocation".En vertu d'un statuquo décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, les non-musulmans peuvent se rendre sur l'esplanade à des heures précises, sans y prier, mais cette règle est de plus en plus souvent bafouée par un nombre croissant de juifs nationalistes.Cette règle a même été enfreinte publiquement par Ben Gvir de façon spectaculaire en août 2024 alors même qu'il était le ministre chargé de la faire respecter.En vertu du statu quo, l'esplanade des Moquées, où sont bâtis le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, est administrée par la Jordanie, et son accès est contrôlé par les forces de sécurité israéliennes.Amman a dénoncé une "violation du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa".L'Arabie saoudite, pays gardien des deux premiers lieux saints de l'islam (à La Mecque et Médine) avec lequel le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu souhaiterait une normalisation, a également condamné "fermement" la visite de M. Ben Gvir.L'Egypte et le Qatar, deux médiateurs entre le Hamas et Israël, l'ont également dénoncée. Le Caire a estimé que les "mesures israéliennes extrémistes" ayant trait à al-Aqsa étaient "une source majeure d'instabilité à l'échelle régionale". Doha a évoqué une "attaque non seulement contre les Palestiniens mais aussi contre des millions de musulmans à travers le monde".La Turquie a condamné "une décision dangereuse qui vise à aggraver encore les tensions dans la région".L'ONU, qui ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, condamne régulièrement toute tentative de changer le statu quo et d'imposer unilatéralement des changements sur le terrain dans la partie orientale de la Ville sainte.Moshé Gafni, député israélien de la formation ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, membre de la majorité gouvernementale, a fustigé la visite de M. Ben Gvir."Cela ne prouve pas votre souveraineté [sur cet endroit], au contraire cela constitue une profanation du lieu saint et provoque un conflit inutile dans le monde musulman et au-delà", a-t-il écrit sur X, en s'adressant à M. Ben Gvir.