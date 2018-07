Communiqué du Bureau politique de l’USFP

Le Bureau politique de l’USFP a suivi avec un grand intérêt l’important discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au peuple marocain à l’occasion du 19ème anniversaire de la Fête du Trône.

Tout en saluant la profonde symbolique reflétée par la décision Royale de prononcer ce discours depuis la ville d’Al Hoceima, le Bureau politique exprime sa satisfaction quant aux messages forts imprégnés d’espoir et de confiance en l’avenir. Des messages mobilisateurs de la volonté nationale et qui renouvellent le serment mutuel pour l’unité, la solidarité et la stabilité.

En cette occasion, le Bureau politique estime que les orientations Royales exprimées dans le discours du Trône renforcent la volonté collective pour faire face aux obstacles, relever les défis et exclure toutes formes de négativisme et de nihilisme visant à semer le désespoir et à dévaloriser les institutions.

Le Bureau politique salue également l’intérêt grandissant qu’accorde Sa Majesté à la place qu’occupent les partis politiques et à leur rôle dans l’encadrement de la société et l’expression de ses aspirations. Il fait part, à ce propos, de la prédisposition de l’Union socialiste des forces populaires à renforcer son action militante avec davantage d’ouverture et de renouvellement.

Le Bureau politique considère que l’initiative de la création du ‘’Pacte social’’ en vue d’améliorer le rendement des programmes sociaux, la restructuration des programmes et des politiques nationaux dans le domaine du soutien et de la protection sociale ainsi que la volonté d’assurer au dialogue social le succès escompté dans la perspective d’instaurer un pacte social équilibré et pérenne, de même que la mise sur pied des pactes d’investissement et de décentralisation administrative doivent permettre de s’orienter vers un nouveau modèle de développement à même de redynamiser l’économie nationale pour assurer des postes d’emploi et consolider la cohésion sociale et donner par là même un second souffle au processus démocratique.

Partant de ses engagements se rapportant à la teneur du discours Royal, le Bureau politique déclare son entière adhésion à travers la présence de l’USFP aux niveaux du gouvernement, du Parlement, des syndicats, des médias, comme au niveau sociétal en général, pour le parachèvement du processus d’une réforme globale consolidant le développement, la démocratie et la justice sociale et territoriale.