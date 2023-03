Communiqué de l’organisation des femmes ittihadies en marge de la Journée mondiale de la femme

Notre pays s’apprête, dans les mois à venir, à parachever le processus de la réforme des lois relatives à la famille par le biais de l’actualisation du Code de la famille. C’est là un chantier national et sociétal initié par l’Autorité suprême du pays et requérant un esprit de patriotisme authentique et un grand sens de la responsabilité

A l’instar de tous les mouvements et organisations féministes partout ailleurs aux quatre coins de la planète, l’organisation des femmes ittihadies (OFI) a célébré, ce 8 mars, la Journée mondiale de la femme.Cet événement, assidûment sacré par les institutions internationales adeptes d’égalité, de justice, d’équité et de valeurs humaines universelles, est commémoré par l’organisation féminine usfpéiste parallèlement à l’ouverture d’un vaste chantier de mobilisation, de communication de proximité et de riches débats focalisés sur les questions humanitaires, sociales et sociétales, économiques, politiques et culturelles se rapportant aux droits des femmes et à leur épanouissement optimal.Dans ce contexte, l’organisation des femmes ittihadies a rendu public un communiqué circonstanciel à travers lequel elle met en exergue la pertinence symbolique de la célébration planétaire de la Journée mondiale de la femme tout en soulignant que cette fête est célébrée dans un contexte caractérisé par la recrudescence de conflits armés et la survenue de catastrophes naturelles et de changements climatiques inquiétants dont une grande partie est exaspérée par les dysfonctionnements environnementaux conscients ou inconscients.Le texte émis par l’institution féminine ittihadie déplore par ailleurs que de ce déchaînement inquiétant de catastrophes et de drames humains avec toutes les répercussions désastreuses qui en découlent, ce sont les femmes qui en paient le plus gros tribut d’autant plus qu’elles se retrouvent souvent victimes de crimes de traites humaines, d’agressions corporelles et psychologiques et d’atrocités incommensurables.A cet effet, « les actions militantes prennent de jour en jour des allures intersectionnelles, c’est que la souffrance complexe de femmes en fait la première force à aspirer au changement à la faveur d’un monde de davantage de justice et d’égalité et de moins de violence et de guerres », entonne le communiqué de l’OFI, avant de préciser que «l’organisation des femmes ittihadies, étant une partie intégrante de l’Internationale socialiste des femmes, n’opère pas de distinctions entre les droits civils et politiques des femmes d’une part et leurs droits économiques, sociaux et culturels, de l’autre. De ce fait, elle estime que toute édification de l’Etat social sur des fondements appropriés se doit de passer par la mise en œuvre de politiques plus équitables à l’égard des femmes à l’horizon d’une égalité intégrale et effective ».L’on ne peut, ajoute l’OFI, ne pas reconnaître les acquis réalisés du fait louable de la volonté Royale qui a exprimé, à maintes reprises, son alignement sur les droits et libertés des femmes mais aussi grâce au train d’actions militantes féminines toujours soutenues par les forces vives progressistes et démocratiques du pays…Les femmes ittihadies évoquent également les grandes mutations sociétales qui marquent l’évolution vertigineuse de la société et le développement prodigieux de la conscience féminine de même que la participation effective et efficiente sur la scène publique et mettent l’accent sur la pertinence d’un changement profond des systèmes juridiques à même d’assurer la cohérence avec la présence des femmes dans la sphère sociétale publique mais aussi avec les aspirations vers la modernité, le progrès et le développement humain durable.L’OFI, proclame le communiqué, estime que la conjoncture nécessite davantage de militantisme en vue d’assurer l’effectivité des droits civils et politiques des femmes par l’instauration, notamment, de politiques fondées sur la totale parité comme le dispose la Constitution.Ainsi « toute réticence à ce niveau signifie que les élites identiques et celles auxquelles incombe la responsabilité législative contredisent leurs engagements et leurs contrats… », martèle la déclaration de l’Organisation féminine usfpéiste qui réitère, à cet égard, son soutien indéfectible à toutes les femmes ittihadies élues tant à l’institution législative qu’aux structures territoriales et alerte des effets de la prolifération des comportements discriminatoires à leur encontre.« Notre pays s’apprête, dans les mois à venir, à parachever le processus de la réforme des lois relatives à la famille par le biais de l’actualisation du Code de la famille. C’est là un chantier national et sociétal initié par l’Autorité suprême du pays et requérant un esprit de patriotisme authentique et un grand sens de la responsabilité », met en avant le communiqué de l’OFI, tout en ne manquant pas de fustiger les déclarations émises par une certaine « organisation partisane conservatrice», ce qui revêt une extrême menace en empiétant sur des attributions Royales exclusives, dévolues par la Constitution du Royaume, le Souverain étant Amir Al Mouminine…Ainsi, en tout état de cause, l’Organisation des femmes ittihadies soutient à travers son communiqué que ses composantes militantes fermement déterminées mènent leur grande bataille de plaidoyer pour l’avènement d’un Code de la famille encore beaucoup plus équitable pour toutes les parties de la configuration familiale sans jamais s’incliner devant les vaines tentatives mystificatrices visant à détourner l’opinion publique de la réalité à travers le mensonge et la fourberie.Et de conclure en appelant à un dialogue serein et posé, patriotique et responsable et en considérant que l’instauration d’une moudaouana équitable, particulièrement pour les femmes et les enfants, « par ailleurs » les plus affectés par les lacunes du texte actuel, sera un triomphe pour la patrie avec ses femmes et ses hommes et non point le triomphe d’une quelconque expression politique et idéologique ».A la lecture du communiqué circonstanciel émis par l’Organisation féminine ittihadie et en observant d’une manière scientifique et rationnelle sa teneur à la portée sociétale pertinente et laborieusement ambitieuse, l’on retrouve l’empreinte judicieuse de la culture des valeurs, principes et idéaux de l’Union socialiste des forces populaires dont sont imprégnées les femmes ittihadies qui puisent la force de leurs convictions dans le référentiel combien riche et enrichissant du parti des forces populaires pour « la patrie d’abord», constant et immuable…