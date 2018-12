Commémoration de l’anniversaire de l’assassinat du leader ittihadi Omar Benjelloun : Communiqué du Bureau politique

La commémoration du 43ème anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun intervient alors que l’USFP connaît une renaissance organisationnelle et politique en permanence, devant ouvrir des horizons prometteurs pour les forces populaires en vue de surmonter les échecs et de continuer sur la voie stratégique du militantisme démocratique dont le martyr Omar Benjelloun a été l’un de ses brillants artisans.

En célébrant cet anniversaire depuis quatre décennies, nous ne le faisons pas pour rappeler les évènements tragiques ayant marqué le mouvement ittihadi tout au long des années de plomb ; de même que nous ne le faisons pas pour brandir la carte de la victimisation traduite par l’arbitraire politique dont souffraient les leaders et les militants de l’Union socialiste des forces populaires.

Si la troisième génération du mouvement ittihadi continue à commémorer ce drame, celui de la liquidation politique de l’un des fondateurs de l’opposition démocratique dans notre pays, c’est que Omar Benjelloun incarne pour les générations montantes ittihadies une personnalité référentielle pour la modernisation de l’action partisane dans notre pays et la rationalisation du concept de la direction du parti. Une personnalité exemplaire de l’enracinement du sens progressiste de l’engagement politique, une personnalité inspiratrice de la consolidation du mérite de la compétence intellectuelle, de la clarté politique et de la rigueur éthique.

Si aujourd’hui nous veillons à commémorer l’anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, ce n’est pas pour nous confiner dans la mémoire, puisque nous avons déjà tranché cette question, mais pour rester fidèles à la mémoire ittihadie et nous diriger d’un pas ferme vers l’avenir. Si nous célébrons aussi ce triste évènement, nous ne sommes pas mus par un sentiment de vengeance à l’encontre d’assassins perfides qui ont attenté à la vie de ce grand leader ittihadi. Nous avons dépassé cela en toute responsabilité. Nous en avons donné la preuve en mettant un terme à notre opposition à la décision d’amnistier les exécutants de ce crime politique et en adhérant pleinement au processus de la justice transitoire, consolidant ainsi le choix de la réconciliation nationale adoptée par le peuple marocain dans la gestion d’un passé fait de graves violations des droits de l’Homme.

Partant de cette conviction et depuis la semaine dernière et jusqu’à la fin du mois courant, les secrétariats régionaux et provinciaux tiennent une série de manifestations pour célébrer de manière fructueuse ce triste anniversaire, et ce dans le cadre d’une fidélité inébranlable à la mémoire de notre martyr qui a consacré sa vie à défendre la souveraineté populaire et ses convictions en vue de rehausser le militantisme démocratique à des rangs élevés, à même de permettre à l’ensemble des Marocains de parachever l’édification de leur Etat national, démocratique, moderne et progressiste.

En se recueillant sur l’âme du martyr Omar Benjelloun, le Bureau politique réitère son appel à l’ensemble des instances du parti pour célébrer comme il se doit cet anniversaire à travers l’organisation de débats de société intéressant les citoyens et leurs préoccupations.

Pour cela, le Bureau politique exhorte les militantes et les militants à continuer à faire de ce mois, des moments d’action et de réflexion à travers des meetings régionaux regroupant les conseillères et conseillers ittihadis programmés dans les différentes régions du pays en coordination avec les commissions de travail régional issues du Bureau politique.