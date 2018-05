Commémoration à Kénitra du 62ème anniversaire de la création de la DGSN

La famille de la Sûreté nationale a célébré, mercredi, son 62e anniversaire lors d'une cérémonie organisée à l’Institut Royal de police de Kénitra (IRP), une occasion de se remémorer les réalisations accomplies et les sacrifices consentis par les éléments de cette institution pour garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens.

Cette commémoration s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, de membres du gouvernement, du directeur général de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, du procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, ainsi que de plusieurs autres personnalités marocaines et étrangères.

Lors de cette cérémonie, les invités ont suivi un défilé des différentes unités de police et des moyens et équipements logistiques mis à la disposition des éléments de la DGSN et de la DGST pour accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

A participé à ce défilé une unité de policiers stagiaires en provenance de la République centrafricaine, ayant bénéficié d’une formation à l’IRP de Kénitra dans le cadre de la coopération avec les pays africains amis en matière de sécurité.

L’assistance a eu également à apprécier des démonstrations du savoir-faire et de l’expertise de plusieurs unités de la police (arts martiaux, motards, sécurité rapprochée, police montée, unités d’intervention, etc).

S'exprimant à cette occasion, M. Hammouchi a souligné que l’anniversaire de la création de la DGSN, qui coïncide avec le 16 mai, est célébré pour jeter les ponts entre les glorieuses réalisations du passé et les ambitieuses projections sur le futur.

La DGSN s’apprête également à lancer une nouvelle génération de Carte nationale d’identité électronique, selon une version améliorée et sécurisée, qui présente de nouvelles fonctionnalités de sécurité physique et numérique, a fait noter M. Hammouchi.

Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à plusieurs membres de la famille de la sûreté morts lors de l’exercice de leur fonction. De même, des Wissams Royaux ont été remis à plusieurs responsables, fonctionnaires et agents de la DGSN, dont des retraités.