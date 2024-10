Colloque international sur la traduction et l'intelligence artificielle, les 12 et 13 novembre à Tanger

L'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction de Tanger organise, les 12 et 13 novembre, un colloque international, sous le thème "Traduction et intelligence artificielle (IA): enjeux de la théorisation et de la pratique".



Cet événement, organisé par le Laboratoire Traduction, Terminologie et Lexicographie (LTTL), affilié à l’Ecole, vise à éclairer un aspect qui n’est pas récent dans les études traductologiques, celui des nouvelles technologies assistant l’acte de traduire, indique un communiqué des organisateurs. "Selon plusieurs sources, l’intelligence artificielle ne semble pas faciliter la traduction si bien qu’elle suscite actuellement de houleux débats, afin de déterminer le vrai apport de l’IA aussi bien sur le plan théorique que pratique", explique la même source, faisant savoir que cet événement a pour objectif de discuter des aspects linguistiques et techniques de la traduction à la lumière de l’intelligence artificielle qui pourraient égaler, voire impacter, l’intelligence réelle.



Cet événement, qui réunira d’éminents experts et universitaires marocains et étrangers, sera l'occasion de s’interroger sur la capacité de l’IA à élaborer des dictionnaires, qu’ils soient monolingues, bilingues, généraux ou spécialisées, outils combien nécessaires à l’activité traduisante, basée sur l’Intelligence humaine (IH). Il permettra ainsi de projeter la lumière sur le rôle de l’IA dans la formation des traducteurs, à travers plusieurs axes de recherche, en l'occurrence "La traduction alimentée par l’IA et la traduction basée sur l’IH: approche comparative", "Le rôle de l’IA dans la formation des futurs traducteurs", "L’enseignement de la langue arabe pour des objectifs de traduction, via l’usage des applications de l’IA", "L’utilisation des applications de l’IA pour confectionner des dictionnaires de traduction" et "L’IA et l’éthique de la traduction".