Colloque international doctoral sur l'IA, la recherche scientifique et l'innovation à Tétouan

La 5e édition du Colloque international doctoral "Vers des synergies entre l'intelligence artificielle, la recherche scientifique et l'innovation", se tiendra les 30 et 31 octobre, à Tétouan.



Organisé par le Laboratoire de management, finance, digitalisation et statistiques appliquées (MaFDeSA), en collaboration avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan (FSJES), ainsi que la Formation doctorale en recherche juridique, économique, politique et intelligence artificielle, cet événement vise à rassembler les chercheurs doctorants et les professionnels autour des dernières avancées scientifiques et technologiques dans ces domaines clés.



Ce congrès multidisciplinaire sera axé sur les enjeux de l'intelligence artificielle appliquée à divers secteurs, tout en promouvant le partage d'expertise entre jeunes chercheurs et professionnels dans le domaine.



Les discussions aborderont des sujets variés tels que les méthodes de recherche, la gestion des données et les applications concrètes de l'IA dans les sciences économiques, la gestion, le droit public et le droit privé.



L'événement sera divisé en plusieurs sessions, incluant des ateliers pratiques et des tables rondes sur les défis liés à la recherche doctorale et post-doctorale, mais également des formations pour soutenir les chercheurs dans leurs travaux et faciliter les échanges d’idées entre les participants.



Les matinées seront consacrées aux enjeux académiques, tandis que les après-midis verront la tenue d’ateliers parallèles où les participants pourront discuter des avancées de leurs recherches.