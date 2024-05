Clôture en beauté du Festival national du Prix Mohamed El Jem pour le théâtre des jeunes

La troisième édition du Festival national du Prix Mohamed El Jem pour le théâtre des jeunes, a pris fin, samedi soir, au Théâtre Mohammed V à Rabat, en présence d'un parterre de personnalités du monde de l'art et de la culture.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement culturel a été organisé par les "Amis du Théâtre Mohamed El-Jem" en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.



Ainsi, le jury de cette édition, présidé par l'écrivain Mohamed Mustapha Kabbaj, a décidé d'attribuer le grand prix de cette édition à la pièce théâtrale "Nostalgie", interprétée par la troupe Aqua family de la ville de Laâyoune, écrite et mise en scène par Badr Saoud.



Le Prix de l'espoir (féminin) a été remporté par l'actrice Dounia El Mouradi, pour son rôle dans la pièce "Koulha ou Fahmo" du groupe d'animation théâtrale de la ville de Dakhla, alors que le Prix de l'espoir masculin est revenu à l'acteur Rachid Benomar, pour son rôle dans la pièce "La Cave" de la troupe "La cala Junior" de la ville de Guelmim.



Le Prix d'interprétation féminine est décerné à l'actrice Douaa Hakoumi, pour son rôle dans la pièce "Exil" de l’association Sada Fès pour la créativité artistique, tandis que le Prix d'interprétation masculine a été remporté par l'acteur Anas Tabit, pour la pièce "Taline" du Club Oum Er Rabia du Théâtre de Fkih Ben Salah.



Le prix de la scénographie a été attribué à Mohamed Zarkan (La Cave), le Prix de la composition est revenu à Abdelfettah Achiq (Taline), tandis qu' Ayoub Bouchan a remporté le prix de la mise en scène pour sa pièce "La Cave".



Dans une déclaration à la MAP, le président fondateur de l'Association des amis de Mohamed El Jem pour le théâtre, l'artiste Mohamed El Jem a indiqué que ce festival assume une responsabilité à même de consolider une expérience forte dans le domaine du théâtre marocain, saluant toutes les troupes de théâtre ayant participé à cette manifestation. Il a formé le vœu que le festival remplisse sa mission d'accompagner les jeunes créateurs et férus du théâtre.