Clôture des travaux de la 1ère édition du Campus international d’excellence

Les travaux de la première édition du Campus international d’excellence, placée sous le thème "Le rôle de la connaissance, de la science et de l’éducation dans la construction d’un monde nouveau", ont pris fin vendredi à Dakhla.



Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette rencontre a été l'occasion de rassembler deux générations de personnalités éminentes des mondes de la pensée, de la science, de la politique et de l'économie et un groupe de jeunes ambitieux, influents et socialement engagés, afin de les motiver à servir leurs communautés en tant qu’acteurs du changement.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’Université ouverte de Dakhla, Driss Guerraoui, a souligné l'importance de la connaissance, de la science et de l'éducation dans l’édification d'un avenir commun meilleur, mettant l’accent sur le rôle des scientifiques, des penseurs, des politiciens et des centres de recherche dans l’établissement des ponts du savoir, le renforcement de l'action collective et le rapprochement des peuples.



M. Guerraoui a également noté que la formation de nouvelles générations de dirigeants engagés à servir leurs communautés et à réaliser le développement et la paix passe par les écoles, les universités et les centres de recherche, jugeant l'impératif d'investir dans le capital humain et de redéfinir le rôle de l'éducation et d'en faire un levier favorisant le renforcement des sociétés en matière d’innovation.



Dans ce sillage, il a appelé à placer le continent africain au centre des priorités dans les stratégies et partenariats futurs liés à l'éducation, à la recherche scientifique et technologique et à l'innovation, dans l’optique de mettre en exergue les avantages compétitifs et stratégiques du continent dans le développement.



Il a également mis l’accent sur l'importance des valeurs de paix, d'équité, de liberté, de tolérance, de solidarité et d'acceptation de l'autre dans l’édification d’un monde nouveau, favorisant le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions, appelant à faire de l'école l'espace idéal pour inculquer ces valeurs.



Pour sa part, le président directeur général du campus international d’excellence, Jose Ramon Calvo, a souligné, dans une déclaration à la MAP, l'importance de ce forum qui a constitué une opportunité pour échanger des visions et des idées sur les moyens d'améliorer la qualité de vie des populations.



"Les habitants du monde souffrent de la famine, des guerres et de plusieurs autres crises", a-t-il déploré, appelant les scientifiques et les politiciens à chercher des solutions convenables à ces questions.



M. Calvo a aussi fait savoir que les peuples aspirent à vivre en paix et à avoir une éducation et des services de santé de qualité, comme étant des droits humains et des valeurs suprêmes, exhortant les gouvernements à œuvrer pour répondre à ces exigences.



A noter que la première édition de Campus international d’excellence s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le Campus international d’excellence, l’Université ouverte de Dakhla-Maroc et plusieurs institutions prestigieuses du monde académique.



Le Campus international d’excellence est une initiative mondiale de visionnaires qui entendent développer un plaidoyer pour le progrès humain par la valorisation de la connaissance, du savoir, de la science et de l’éducation, en symbiose avec les actions du monde de l’entreprise, des collectivités territoriales et des acteurs de la société civile mondiale.



Cet événement a connu la participation de 10 lauréats du prix Nobel, cinq chefs d’Etat, de diplomates de haut rang et 25 éminents académiciens venant des cinq continents.