City laisse filer Arsenal, Newcastle enfonce Chelsea

Arsenal a réalisé une opération parfaite grâce à sa victoire à Wolverhampton (2-0) et à la défaite surprenante de Manchester City devant Brentford, (2-1), qui lui a permis de conforter sa place de leader avec cinq points d'avance, lors de la 16e journée du championnat d'Angleterre.



Sur le terrain de la lanterne rouge, les Gunners ont longtemps été l'ombre d'eux-mêmes, et devront être meilleurs pour espérer aller au bout de leur rêve dans six mois.



D'abord incapables d'installer leur jeu et d'apporter le danger dans la surface adverse, les joueurs de Mikel Arteta ont attendu la 54e minute pour cadrer leur premier tir et marquer le but libérateur.



Entré en jeu en début de match à la place du Suisse Granit Xhaka, sorti sur blessure, Fabio Vieira a fait tout le travail avec un débordement et un centre pour Martin Odegaard qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide. Le milieu norvégien a doublé le score vingt minutes plus tard après un mauvais dégagement de la défense des Wolves (75e, 2-0) . Avec dix des onze titulaires en partance pour la Coupe du monde, Manchester City a livré une de ses pires prestations de la saison, en ne se créant qu'un nombre très limité d'occasions et débouchant sur sa première défaite à domicile cette année, la deuxième tous terrains confondus.



Plus opportunistes, les Londoniens ont ouvert le score à la fin du premier quart d'heure par Ivan Toney (16e, 1-0). La demi-volée victorieuse de Phil Foden juste avant la pause a été la seule véritable occasion de City (45e+1, 1-1). Le collectif de City s'est un peu plus effrité en seconde période, ne parvenant jamais à trouver Erling Haaland, et c'est bien Brentford qui s'est créé le plus grand nombre d'occasions. En toute logique, Ivan Toney a inscrit son deuxième but à la huitième minute du temps additionnel. "La meilleure équipe a gagné, a reconnu Pep Guardiola au micro de la BBC. En temps normal, nous réussissons à presser et à récupérer le ballon, mais l'adversaire a su faire de longues passes vers l'avant, que nous n'avons pas pu intercepter. Nous avons aussi fait face à de très bons défenseurs.



" Les Magpies ont obtenu leur première victoire référence de la saison devant leur public, à Saint James' Park, contre Chelsea (1-0). Les joueurs d'Eddie Howe ont imposé un défi physique et une agressivité auxquels les Blues n'ont pas su résister, et ont logiquement marqué en seconde période grâce au bon travail de Miguel Almiron, qui a repiqué au centre pour déposer le ballon dans les pieds de Joe Willock.



La frappe puissante du milieu anglais n'a laissé aucune chance à Édouard Mendy (67e, 1-0). Newcastle confirme ainsi sa crédibilité pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Cette cinquième victoire consécutive en championnat lui permet de reprendre sa troisième place, avec un point de plus que Tottenham, qu'ils ont battu sur leur terrain il y a trois semaines (2-1). Rien ne va plus à Chelsea, huitième, qui reste sur trois défaites consécutives en championnat.



Tottenham est décidément un spécialiste des victoires à l'arraché. Encore malmenés par une audacieuse formation de Leeds, les Spurs l'ont emporté sur le fil (4-3) après avoir été menés trois fois.



L'Uruguayen Rodrigo Bentancur a marqué le but de la victoire à la 83e minute, seulement deux minutes après la troisième égalisation, avec une réussite rappelant celle du dernier match de Ligue des champions, à Marseille (victoire 2-1).



De leur côté, les Reds de Liverpool ont remporté contre Southampton (3-1) leur quatrième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Darwin Nunez a inscrit son premier doublé depuis son arrivée à Liverpool, et permis à son équipe de monter à la sixième place.