City et Arsenal au dernier carré de la Coupe de la Ligue

Manchester City, leader intouchable de la Premier League, a dû s'employer jusqu'aux tirs au but à Leicester (1-1, 4-3 tab) pour obtenir son ticket en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, et rejoindre Arsenal, vainqueur de West Ham (1-0) mardi.

Les Citizens menaient 1-0 jusque dans le temps additionnel après le but marqué entre les jambes du gardien adverse de Bernardo Silva, bien servi par Ilkay Gundogan (26e). Mais Kyle Walker a commis une faute sur Demarai Gray dans la surface de réparation. Et Jamie Vardy n'a pas tremblé pour transformer le penalty de l'égalisation (90+7).

Comme rien n'a été marqué en prolongation, City a obtenu sa qualification aux tirs au but: 4-3, Vardy et Mahrez ayant manqué leurs tentatives pour Leicester.

Claude Puel, battu avec Southampton en finale de la précédente édition par Manchester United, quitte la Coupe de la Ligue bien plus tôt cette saison.

A domicile, les Gunners ont fait la décision peu avant la pause avec une action initiée par Francis Coquelin et Mathieu Debuchy et conclue par Danny Welbeck qui a marqué de près (42e).

Mais l'équipe d'Arsène Wenger peut déplorer la blessure de l'attaquant Olivier Giroud, qui a dû quitter prématurément ses coéquipiers en se tenant le derrière de la cuisse droite.

Manchester United devait se déplacer à Bristol (D2) mercredi, alors que Chelsea, le champion d'Angleterre en titre, devait accueillir Bournemouth.