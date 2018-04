Citoyens de la mer, unissez-vous !

La sixième édition du Forum de la mer d’El Jadida se tiendra du 2 au 6 mai prochain, sous le thème «Citoyens de la mer». Cet évènement sera l’occasion de découvrir les initiatives citoyennes marocaines et internationales, qu’elles soient maritimes, littorales, terrestres, et aussi numériques, visant à protéger ou exploiter durablement les ressources des océans et des mers. En accord avec sa vocation visant à conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers, le Forum de la mer mettra en avant des initiatives citoyennes concrètes et durables, se concentrant ainsi sur la proposition de solutions concrètes à des problématiques locales ainsi que sur la promotion de projets et initiatives pour le développement durable de la mer et du littoral.

Des séances plénières, des ateliers d’experts nationaux et internationaux, des conférences, de grands témoins, mais également des projections de films, des lectures publiques, des activités culturelles, sportives et éducatives vont inviter les participants et le public à penser et interroger leur rôle de «Citoyens de la mer» dans la préservation des écosystèmes marins et côtiers.

«Si la Mer nous offre un horizon sans pareil, le futur a une large porte ouverte sur cette étendue bleue, qui est sans nul doute « l’avenir de la Terre ». Nous croyons que l’enjeu premier est que le Maroc de demain prenne conscience aujourd’hui de l’essence même de ce que représentent ces mers et océans», expliquent les organisateurs. «Cette croyance, profondément ancrée dans les esprits de l’équipe et des intervenants du Forum de la mer, nous a donné envie de faire mieux connaître les enjeux majeurs que le développement durable de la mer et des zones littorales soulève, afin que chacun d’entre nous puisse se sentir partiellement propriétaire et résolument responsable de notre patrimoine marin», précisent-ils.

Dans cette lignée, les ateliers du forum vont explorer quatre territoires de la citoyenneté: la mer, la terre, le littoral et le monde numérique, cherchant ainsi à décloisonner les problématiques relatives à la mer et aux océans et à les relier aux autres objectifs de développement durable tels que définis par les Nations unies. Parallèlement à sa programmation adressée aux professionnels, le pôle "grand public" du Forum de la mer tâchera d’éveiller des vocations de “citoyens de la mer” chez les adultes et les enfants grâce aux conférences du théâtre de la cité portugaise, autour de la question “Comment suis-je devenu citoyen de la mer?”, et aux activités de sensibilisation de l’archipel des enfants.

Pour Mehdi Alaoui Mdaghri, fondateur du Forum de la mer et fervent défenseur de l’environnement, en particulier des océans, «les messages véhiculés lors des différentes manifestations qui sont organisées dans le cadre du forum passent extraordinairement bien, au point que plusieurs personnes attendent avec impatience le Forum de la mer». «De plus en plus de partenaires sont émerveillés de voir autant d’enfants qui participent à cet événement. On a vu beaucoup d’enfants d’El Jadida s’activer au sein des Maisons de jeunes et des associations qui accordent également un intérêt aux enfants défavorisés», explique-t-il dans un entretien accordé à Libé. «On voit bien qu’ils sont heureux d’être là. Je peux vous assurer que cela fait d’eux des citoyens maritimes de demain», ajoute-t-il, avant de rappeler que «la loi littorale a finalement été adoptée. On ne peut plus faire n’importe quoi: par exemple, construire une cabane à Al Haouzia, comme cela se faisait pendant des années». «C’est la preuve que certaines de nos recommandations se sont concrétisées», conclut-il.

Rappelons enfin que le Forum de la mer d’El Jadida est organisé par Eganeo, cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable et l'organisation d'évènements et Planète citoyenne, ONG pour le développement durable et la protection de l’environnement. En cinq ans, il est devenu un port d’attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer, marocains et étrangers. Marins, ministres, pêcheurs, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels… tous s’y retrouvent chaque année au mois de mai dans un esprit d’ouverture et de dialogue.

Mehdi Ouassat