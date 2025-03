Ciments du Maroc : un résultat net consolidé de 935 MDH en 2024

Le résultat net consolidé de Ciments du Maroc s'est établi à 935 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2024, en repli de 6% par rapport à l'année précédente.



Ce résultat a été impacté par la comptabilisation en 2024 d'éléments exceptionnels non directement liés aux opérations de Ciments du Maroc, dont notamment une charge fiscale, et ce, en dépit d'une activité dynamique traduite sur les résultats opérationnels, indique la société dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



La capacité d'autofinancement ressort, quant à elle, en hausse de 12,2% à 1.315 MDH, précise la même source, ajoutant que le chiffre d'affaires opérationnel a augmenté de 1,4% à 4.364 MDH en 2024.



Par ailleurs, la société Ciments du Maroc rappelle la poursuite de sa démarche de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), à travers l'utilisation importante de combustibles alternatifs, mais également en promouvant activement la commercialisation de produits à teneur réduite en carbone, faisant savoir que les parcs photovoltaïques d'Aït Baha et de Safi devraient être opérationnels dans les prochains mois.



Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée générale la distribution d'un dividende de 60 dirhams par action au titre de l'exercice 2024.