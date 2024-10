"Cheval au crépuscule", thème d’une exposition collective au Salon du cheval d’El Jadida

La 15ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient jusqu’au 6 octobre, accueille l’exposition collective "Cheval au crépuscule", rassemblant une vingtaine d'artistes marocains et internationaux.



Organisée par la galerie Marsam, l'exposition célèbre le cheval à travers des œuvres réinterprétant cet animal emblématique sous divers angles, tout en explorant la richesse du patrimoine marocain.



Chacune des œuvres des artistes explore la place prépondérante du cheval dans la culture marocaine, en utilisant des techniques allant de la figuration à la sculpture, en passant par l'art naïf et la calligraphie.



Selon Rachid Chraïbi, commissaire de l'exposition, le thème "Cheval au crépuscule" s'inspire d'une œuvre de l'artiste Nabil Dadsi, invité d’honneur de l’édition 2024 de cette exposition, décrivant le crépuscule comme un moment suspendu, où se rencontrent le rêve et le mystère, marquant à la fois une fin et un début.



Ce cadre poétique offre aux artistes un terrain d'exploration émotionnelle et spirituelle, dépassant les simples prouesses techniques, a-t-il expliqué, dans une déclaration à la MAP.

L'exposition témoigne également de la place centrale du cheval dans les festivités et moussems marocains, tout en révélant l’élégance et le raffinement de l’art équestre traditionnel, a souligné M. Chraïbi.



Cet événement artistique rassemble des artistes aux styles variés. Il s’agit de Karima Alami, Abdelouahab Belkhayat, Larbi Belcadi, Noureddine Belhaj, Majid Bouanani, Abdellah Benchekroun Darif, Brahim Hanine, Aimé Kakon, Mohamed Krich, Jean Gaston Mantel, Souad Moussaoui, Nabil Dadsi, Miloudi Nouiga, Abdelhalim Raji, Nowman Zinbi, Abdellah Dibaji, Juan Enguidanos, Farida Essaydi, Hamza Fakir et Hassan Fetheddine.



L'une des œuvres marquantes, "Baignade au crépuscule" de Farida Essaydi, capture une atmosphère poétique où l'homme et l'animal communiquent intuitivement dans un décor évoquant le désert.



De son côté, Abdelhalim Raji présente un cheval richement décoré, symbolisant l'importance des motifs traditionnels dans l'art équestre.

Alors que les tableaux de Hassan Fetheddine, consacrés à la Tbourida au féminin, mettent en lumière des cavalières arborant des tenues traditionnelles, soulignant leur force, leur grâce et leur élégance.



En offrant aux visiteurs des œuvres variées et fascinantes, l’exposition "Cheval au crépuscule" réaffirme le Salon du cheval d'El Jadida comme un événement incontournable pour les amateurs d'art et de patrimoine.